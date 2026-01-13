ايدا بالايەۆا قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىن 100 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىن 100 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- قۇرمەتتى دوستار! قازاق رۋحانياتىنىڭ قارا شاڭىراعى - مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى ۇلتتىق دراما تەاترىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىمەن بارشاڭىزدى قۇتتىقتايمىن! عاسىر بۇرىن «ەڭلىك-كەبەكپەن» اشىلعان قاسيەتتى شىمىلدىق سودان بەرى تالاي ءداۋىردى ارتقا تاستاپ، ۇلتتىڭ تاعدىرلى كەزەڭدەرىن، ارمان-مۇراتىن ساحنا تىلىمەن سويلەتىپ كەلەدى. كيەلى ساحنادا قازاق دراماتۋرگياسىنىڭ ءىنجۋ-مارجانىنا اينالعان «اباي»، «قوبىلاندى»، «قاراگوز»، «ايمان - شولپان» جانە وزگە دە تۋىندىلار ساحنالاندى. ونەر وشاعى الماتىعا قونىس اۋدارىپ، 1937 -جىلى اكادەميالىق مارتەبە الدى، كەيىن وعان مۇحتار اۋەزوۆتىڭ ەسىمى بەرىلدى. بۇگىندە «ۇلتتىق» مارتەبەگە يە تەاتر الەمدىك مادەني كەڭىستىككە باتىل قادام جاساپ كەلەدى. تەاتر بۇگىندە ۇلت ونەرىن وركەندەتىپ، ءداستۇر ساباقتاستىعىن ساقتاپ، ۇلكەن شىعارماشىلىق وردا قالىپتاستىرىپ وتىر. تەاتر ۇجىمىنا زور دەنساۋلىق، شىعارماشىلىق شابىت، ونەر جولىندا جاڭا جەتىستىكتەر تىلەيمىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءبىرقاتار ب ا ق-تا پايدا بولعان م. اۋەزوۆ اتىنداعى تەاتردى قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنا قاتىستى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەرگەن ەدى.