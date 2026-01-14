ايدا بالايەۆا قاراعاندى ءوڭىرىنىڭ الەۋمەتتىك دامۋىنا قاتىستى تاپسىرمالار بەردى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى. جيىنعا الەۋمەتتىك باعىتتاعى سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ وكىلدەرى جانە قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمى ەرماعانبەت بولەكپايەۆ قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى بويىنشا ۆەدومستۆو وكىلدەرى مەديتسينالىق قىزمەتتىڭ ساپاسى مەن العاشقى مەديتسينالىق كومەكتىڭ ءرولىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار جۇيە تۇراقتىلىعى تەك قارجىلاندىرۋ مەن ينفراقۇرىلىمعا عانا ەمەس، اۋرۋدىڭ الدىن الۋ، ەرتە انىقتاۋ جانە حالىقپەن اشىق ءارى تىعىز بايلانىس ورناتۋعا دا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنى ايتىلدى. وسىنداي كەشەندى ءتاسىل دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ قانا قويماي، ازاماتتاردىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارعا دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى ءوزارا تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەيتىن ءبىرتۇتاس جۇيە بولۋعا ءتيىس. العاشقى مەديتسينالىق كومەك، پروفيلاكتيكا، اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتىڭ ساپاسى ءبىر جۇيە رەتىندە جۇمىس ىستەگەندە عانا ناتيجە بولادى. سوندىقتان وڭىردەگى باسشىلاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى مەن مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ جۇمىسىنا تۇراقتى باقىلاۋ ەرەكشە ماڭىزدى، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
وتىرىستا الەۋمەتتىك ساياساتتاعى وزەكتى ماسەلەلەر دە كوتەرىلدى. بۇل سالادا حالىقتىڭ سەنىمى ناقتى ەرەجەلەر مەن ءتيىمدى باسقارۋعا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنى ايتىلدى. ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ اتاۋلى الەۋمەتتىك قولداۋعا كوشۋ جانە وڭىرلىك تولەمدەردى بىرىزدەندىرۋ ماسەلەلەرىنە توقتالدى. وزگەرىستەردى ەنگىزۋ بارىسىندا ءاربىر ازاماتقا جەكە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە بارلىق ۇدەرىستەردى دۇرىس جولعا قويۋ ماڭىزدى ەكەنى ءسوز بولدى. سەبەبى ادامدار ءۇشىن قانداي وزگەرىس بولىپ جاتقانىن، ونىڭ سەبەبى مەن وزدەرىنە قالاي اسەر ەتەتىنىن ناقتى ءتۇسىنۋ اسا ماڭىزدى.
- ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمداردىڭ قولجەتىمدىلىگى، مامان تاپشىلىعى مەن ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى قولداۋ ماسەلەلەرىنە باسا نازار اۋدارىلدى. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2-6 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ %90,9 ى بالاباقشامەن قامتىلعانىمەن، ءالى دە 25 مىڭنان استام بالاعا ورىن قاجەت. ايدا بالايەۆا قازىرگى ءبىلىم بەرۋ تەك مەكتەپ پەن بالاباقشا سانىنا عانا ەمەس، وقىتۋ ساپاسىنا، بىلىكتى كادرلارعا جانە بالالارمەن جۇمىس ىستەۋدەگى زاماناۋي تاسىلدەرگە دە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وڭىردەگى كادر دايارلاۋ مەن عىلىمدى دامىتۋ ماسەلەسى دە نازاردان تىس قالمادى. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ەڭبەك نارىعىنا قاجەتتى ماماندارعا بولجام جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ۇلتتىق ساۋالناما جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلادى. مۇنداي شارالار كادر ساياساتىن ناقتى جوسپارلاۋعا جانە جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەردەگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن تەحنولوگيالىق وزگەرىستەرگە ساي ۋاقتىلى بەيىمدەۋگە جول اشادى. بۇل رەتتە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى مەن ەڭبەك نارىعى ءبىرتۇتاس مەحانيزم رەتىندە جۇمىس ىستەۋى ءتيىس.
سونىمەن قاتار تۋريزم مەن بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. 2025 -جىلعى 9 اي قورىتىندىسى بويىنشا وڭىردە 370 مىڭ تۋريستكە قىزمەت كورسەتىلگەن، جالپى تابىس 8 ميلليون تەڭگەگە جەتكەن. اتالعان سالانى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋ، تۋريستىك ايماقتاردى ءار ماۋسىمعا دايىنداۋ جانە دەمالىس ورىندارىنداعى قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنى ايتىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا ايدا بالايەۆا ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا بايلانىستى كۇشەيتىپ، وڭىرلىك دەڭگەيدە الەۋمەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋدى تاپسىردى. باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا پروفيلاكتيكا شارالارىن كۇشەيتۋ، الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىن ناقتىلاۋ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ، ەكونوميكانىڭ سۇرانىسىنا ساي كادر دايارلاۋ، سونداي-اق مادەني ورتا مەن بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ اجىراماس بولىگى رەتىندە ايقىندالدى.
بۇعان دەيىن ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن الماتى قالاسىندا الەۋمەتتىك سالانى دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار كەڭەس وتكەنىن جازعان ەدىك.