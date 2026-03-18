ايدا بالايەۆا قانداي زاڭنامالارعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەتىنىن اتادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قانداي زاڭنامالارعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەتىنىن اتادى.
- وتكەن رەفەرەندۋم ەل تاريحىنداعى ماڭىزدى بەلەسكە اينالدى. وسىلايشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياسي جۇيەنى جاڭعىرتۋ باعىتىنداعى باستامالارى قوعام تاراپىنان كەڭ قولداۋ تاپتى. كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر ادىلەتتى قوعام قۇرۋعا، بيلىك پەن حالىق اراسىنداعى اشىقتىقتى ارتتىرۋعا جانە ازاماتتىق بەلسەندىلىكتى كۇشەيتۋگە جول اشتى. بۇگىندە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ الدىندا تۇرعان باستى مىندەت - كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى جۇيەلى ءارى ۇيلەسىمدى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ. سونىمەن قاتار زاڭنامانى جانە مەملەكەتتىك ساياساتتى جاڭارتىلعان كونستيتۋتسيالىق نورمالارعا تولىق سايكەستەندىرۋ اسا ماڭىزدى. ەڭ باستىسى - اتا زاڭدا ايقىندالعان قۇندىلىقتاردى قوعامدا كەڭىنەن ناسيحاتتاپ، ولاردى قوعامدىق سانانىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدىرۋ، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە قاراستى باعىتتاردا سالالىق زاڭنامانى جاڭارتۋ بويىنشا ءبىرقاتار جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر. بۇگىندە مادەنيەت، اقپارات، ب ا ق، ارحيۆ ءىسى، مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋ، مەملەكەت پەن ازاماتتىق قوعامنىڭ ءوزارا بايلانىسى، ءدىن مەن جاستار، وتباسى ساياساتى سالالارىن رەتتەيتىن 20 دان استام زاڭنامالىق اكتىگە وزگەرىس ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- بۇل تۇزەتۋلەر نەگىزگى كونستيتۋتسيالىق قاعيداتتاردى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان. اتاپ ايتقاندا، ولار تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ، ۇلتتىق مادەنيەتتى قولداۋ، وتباسى ينستيتۋتىن نىعايتۋ جانە ازاماتتىق قوعامدى دامىتۋ سياقتى ماڭىزدى باعىتتاردى قامتيدى. قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسى قۇرىلۋىنا بايلانىستى قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋ جانە ەتنوسارالىق قاتىناستاردى دامىتۋ باعىتىنداعى جۇمىستار كۇشەيتىلەتىن بولادى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارىن تالقىلاپ جاتىر.
مارلان جيەمباي