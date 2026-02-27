ايدا بالايەۆا 2030 -جىلعا دەيىنگى «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا وتىرىسى ءوتتى. ءىس-شاراعا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، پارلامەنت دەپۋتاتتارى، ق ر ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى اسقار جۇمادىلدايەۆ، سونداي-اق سالالىق قوعامدىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى، وڭىرلىك ءبىلىم باسقارمالارىنىڭ باسشىلارى، مەكتەپ ديرەكتورلارى مەن پەداگوگتەر قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
وتىرىس بارىسىندا ايدا بالايەۆا ءبىلىم بەرۋ - بۇل ءاربىر ادام ءۇشىن دە، قوعام ءۇشىن دە وتە ماڭىزدى باعىت ەكەنىن ايتتى. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ءبىلىم سالاسىنىڭ ءمانى ايقىندالىپ، ماڭىزدى قۇندىلىق رەتىندە كورىنىس تاپقانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2030 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى قابىلدانعانىن تىلگە تيەك ەتتى. بۇل قۇجات ەلدەگى ءاربىر بالانى قامتىپ، قاۋىپسىزدىككە، ساپالى بىلىمگە، دەنساۋلىققا، وتباسىعا جانە الەۋمەتتىك قورعاۋعا قاتىستى نەگىزگى مەملەكەتتىك شارالاردى ءبىرىڭعاي جۇيەگە بىرىكتىرەدى.
- جيىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەر دە اتالدى. قازاقستان الەمدەگى حالىق سانىنا شاققاندا وقۋشىلار سانى ەڭ كوپ 10 ەلدىڭ قاتارىنا ەنگەن. سونىمەن قاتار القا وتىرىسىندا سالاداعى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى دا ءسوز قوزعالدى. وسى ورايدا ايدا بالايەۆا مەكتەپكە دەيىنگى جانە باستاۋىش ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋدى تاپسىردى. مەكتەپ وقۋلىقتارىنا تالداۋ جۇرگىزىپ، ولاردى بالالاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە ساي ازىرلەۋ كەرەكتىگىن جانە پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. ايدا بالايەۆانىڭ پىكىرىنشە، باستى نازاردى بالالارعا اۋدارىپ، ولاردىڭ سىني ويلاۋ قابىلەتىن دامىتۋ جانە العان ءبىلىمىن تاجىريبەدە قولدانۋ داعدىلارىن قالىپتاستىرۋ - باستى مىندەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جيىندا پەداگوگتەردى ج ي تەحنولوگيالارى سالاسىندا دايارلاۋ ماسەلەسىنە دەن قويىلىپ، مۇعالىمدەردى قايتا دايارلاۋ قاجەتتىگى دە قوزعالدى. وسىعان بايلانىستى بارلىق پروفيلدى پەداگوگيكالىق جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكت فاكۋلتەتتەرىن اشۋ تاپسىرىلدى. بۇدان بولەك، ۆيتسە-پرەمەر تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دە قايتا قاراۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى. اتاپ ايتساق، قارجىلاندىرۋ تەتىگىن جەتىلدىرۋ، ەڭبەك نارىعىن جۇيەلى زەرتتەۋ جانە دۋالدى وقىتۋ ۇلگىسىن ەنگىزۋ بويىنشا بويىنشا شۇعىل شارالار قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
- القا وتىرىسىندا ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى وقىتۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالۋ كەرەكتىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. كادر تاپشىلىعىن شەشۋ ماقساتىندا بەيىندى كافەدرالار اشۋ، ينكليۋزيا بويىنشا مىندەتتى پاندەردى ەنگىزۋ جانە پەداگوگتەردى قايتا دايارلاۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ بويىنشا ناقتى تاپسىرمالار بەرىلدى. سونىمەن قاتار پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە قولدانىستاعى وقۋلىقتاردى ىرىكتەۋ تاسىلدەرىن شۇعىل تۇردە قايتا قاراپ، ولاردى ازىرلەۋ مەن ساراپتاۋ ساپاسىن ارتتىرۋدى مىندەت ەتتى. ايدا بالايەۆا تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستى كۇشەيتۋ ماسەلەسىنە دە ارنايى توقتالدى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار پرەزيدەنت بەكىتكەن ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن قۇندىلىقتارىنا نەگىزدەلۋى ءتيىس ەكەنى اتاپ ءوتىلدى، - دەپ حابارلادى ۇكىمەتتەن.
جيىن بارىسىندا جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا بايانداما جاسادى. وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى بىلتىرعى ۆەدومستۆو قىزمەتىنىڭ قورىتىندىلارىنا توقتالىپ، الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەر مەن باسىم باعىتتاردى تانىستىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پەداگوگ-اسسيستەنتتەر جۇمىسقا كونكۋرسسىز قابىلداناتىنىن جازدىق.