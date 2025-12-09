ايبەك سمادياروۆ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. KAZINFORM - ايبەك سمادياروۆ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىلى قىزمەتىنەن كەتتى. بۇل لاۋازىمدا ا. سمادياروۆ 8 جىل قىزمەت اتقارعان.
قىزمەتتەن كەتۋ شەشىمى تۋرالى ول مينيسترلىكتە وتكەن اپتالىق بريفينگىدە ءمالىم ەتتى.
- مەن بۇل كۇنگە دايىندالىپ ءجۇردىم. بۇل كەنەتتەن قابىلدانعان شەشىم ەمەس، ءوزىمنىڭ جەكە شەشىمىم. سەگىز جىل بويى وسى مىنبەردە تۇردىم… وسى جىلدارى ەلىمىز سىرتقى ساياساتتا كوپتەگەن كەزەڭنەن ءوتتى، كوپتەگەن ماسەلە بولدى. تەك سىزدەردىڭ ارقالارىڭىزدا بۇكىل الەم قازاقستاندى تانىدى. سىزدەر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە وراسان زور قولداۋ كورسەتتىڭىزدەر، - دەدى ايبەك سمادياروۆ.
ايبەك سمادياروۆ II سىنىپتى توتەنشە جانە وكىلەتتى ۋاكىل ديپلوماتيالىق دارەجەگە يە. قازاق، ورىس، اعىلشىن جانە تۇرىك تىلدەرىن مەڭگەرگەن. ول 1983-جىلعى 7-شىلدەدە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2004-جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2005-جىلى «قازاقستانداعى قىتاي بانكى» ا ق اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە باستاعان. 2006-جىلدان 2008-جىلعا دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە قىزمەت اتقاردى.
2008-2010-جىلدارى ق ر س ءى م ەۋروپا دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى جانە ءۇشىنشى حاتشىسى لاۋازىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.
2010-2012-جىلدار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ ماجارستانداعى ەلشىلىگىندە ءۇشىنشى حاتشى قىزمەتىن اتقاردى.
2012-جىلدان 2013-جىلعا دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىندە ساراپشى، ال 2013-2014-جىلدارى ق ر س ءى م سىرتقى ساياسي ساراپتاۋ مەن بولجامداۋ كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.
2014-جىلدان 2018-جىلعا دەيىن ۆەتنامداعى ق ر ەلشىلىگىندە ەكىنشى جانە ءبىرىنشى حاتشى قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.
2018-2019-جىلدارى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىن باسقارىپ، 2019-2023-جىلدار ارالىعىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - باسپا ءسوز حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.
2023-جىلعى ماۋسىمنان باستاپ ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى - رەسمي وكىلى بولدى.
2025-جىلدىڭ 4-ناۋرىزىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىل بولىپ تاعايىندالدى.