    09:10, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ايبەك سمادياروۆ پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى بولدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا ايبەك سمادياروۆتىڭ پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن حابارلادى.

    Айбек Смадияров Қазақстан СІМ Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы – Ресми өкілі болып тағайындалды
    Фото: ҚР СІМ

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ايبەك سەرىكباي ۇلى سمادياروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن رەسمي دەرەككوزدە.

    ايبەك سمادياروۆ II سىنىپتى توتەنشە جانە وكىلەتتى ۋاكىل ديپلوماتيالىق دارەجەگە يە. قازاق، ورىس، اعىلشىن جانە تۇرىك تىلدەرىن مەڭگەرگەن. ول 1983 -جىلعى 7 - شىلدەدە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2004 -جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    ەڭبەك جولىن 2005 -جىلى «قازاقستانداعى قىتاي بانكى» ا ق اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە باستاعان. 2006 -جىلدان 2008 -جىلعا دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە قىزمەت اتقاردى.

    2008-2010 -جىلدارى ق ر س ءى م ەۋروپا دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى جانە ءۇشىنشى حاتشىسى لاۋازىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.

    2010-2012 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ ماجارستانداعى ەلشىلىگىندە ءۇشىنشى حاتشى قىزمەتىن اتقاردى.

    2012 -جىلدان 2013 -جىلعا دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىندە ساراپشى، ال 2013-2014 -جىلدارى ق ر س ءى م سىرتقى ساياسي ساراپتاۋ مەن بولجامداۋ كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.

    2014 -جىلدان 2018 -جىلعا دەيىن ۆەتنامداعى ق ر ەلشىلىگىندە ەكىنشى جانە ءبىرىنشى حاتشى قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.

    2018-2019 -جىلدارى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىن باسقارىپ، 2019-2023 -جىلدار ارالىعىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - باسپا ءسوز حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.

    2023 -جىلعى ماۋسىمنان باستاپ ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى - رەسمي وكىلى بولدى.

    2025 -جىلى ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىلى.

    ايتا كەتەيىك، بىلتىرعى جەلتوقساندا ايبەك سمادياروۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات
