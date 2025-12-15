ق ز
    10:25, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ايبەك سمادياروۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ايبەك سمادياروۆ پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    فوتو: Facebook/Aibek Smadiyarov

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ايبەك سەرىكباي ۇلى سمادياروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايبەك سمادياروۆ II سىنىپتى توتەنشە جانە وكىلەتتى ۋاكىل ديپلوماتيالىق دارەجەگە يە. قازاق، ورىس، اعىلشىن جانە تۇرىك تىلدەرىن مەڭگەرگەن. ول 1983 -جىلعى 7-شىلدەدە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2004 -جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    ەڭبەك جولىن 2005 -جىلى «قازاقستانداعى قىتاي بانكى» ا ق اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە باستاعان. 2006 -جىلدان 2008 -جىلعا دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ مامانى رەتىندە قىزمەت اتقاردى.

    2008-2010 -جىلدارى ق ر س ءى م ەۋروپا دەپارتامەنتىنىڭ اتتاشەسى جانە ءۇشىنشى حاتشىسى لاۋازىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.

    2010-2012 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ ماجارستانداعى ەلشىلىگىندە ءۇشىنشى حاتشى قىزمەتىن اتقاردى.

    2012 -جىلدان 2013 -جىلعا دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىندە ساراپشى، ال 2013-2014 -جىلدارى ق ر س ءى م سىرتقى ساياسي ساراپتاۋ مەن بولجامداۋ كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.

    2014 -جىلدان 2018 -جىلعا دەيىن ۆەتنامداعى ق ر ەلشىلىگىندە ەكىنشى جانە ءبىرىنشى حاتشى قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.

    2018-2019 -جىلدارى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىن باسقارىپ، 2019-2023 -جىلدار ارالىعىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - باسپا ءسوز حاتشىسى لاۋازىمىن اتقاردى.

    2023 -جىلعى ماۋسىمنان باستاپ ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى - رەسمي وكىلى بولدى.

    2025 -جىلدىڭ 4-ناۋرىزىندا ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىل بولىپ تاعايىندالدى.

    ايبەك سمادياروۆ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى قىزمەتىنەن كەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.

     

