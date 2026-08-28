ايبەك دادەباي قۇرىلتايدىڭ الداعى مىندەتى تۋراسىندا: الدا قىرۋار جۇمىس كۇتىپ تۇر
استانا. KAZINFORM - باستى مىندەت - وڭ وزگەرىستەر ناتيجەسى حالىقتىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنەن كورىنىس تاباتىن، زاڭ مەن ءتارتىپ ورنىققان ادىلەتتى قازاقستاندى بىرگە قۇرۋ ءىسىن جالعاستىرۋ. بۇل تۋرالى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك دادەباي ءمالىم ەتتى.
- ماعان زور سەنىم ارتىپ، كانديداتۋرامدى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ۇسىنعان قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆقا شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن. قۇرىلتايدىڭ بارشا دەپاتتارىنا دا قولداعانى ءۇشىن راحمەت ايتامىن. بۇل - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە ءارى تاريحي جاۋاپكەرشىلىك. پرەزيدەنت بۇگىن الداعى جۇمىس باعىتىمىزدى، ناقتى مىندەتتەردى ايقىنداپ بەردى. ەلىمىزدە جۇزەگە اسىپ جاتقان رەفورمالار مەن اۋقىمى بىزدەن بايىپتى شەشىمدەر مەن كاسىپقويلىقتى جانە قاجىرلى ەڭبەكتى تالاپ ەتەدى. سونىمەن قاتار، ءار زاڭنىڭ، ءار شەشىمنىڭ ارتىندا ناقتى ماقسات تۇر. ول - ەلىمىزدىڭ ودان ءارى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتىگىمىزدى نىعايتىپ، ازاماتتارىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ. بۇل جۇمىستىڭ نەگىزىندە حالقىمىز جاپپاي قولداعان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قۇندىلىقتارى مەن قاعيداتتارى جاتۋى ءتيىس. باستى مىندەت - وڭ وزگەرىستەر ناتيجەسى حالىقتىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنەن كورىنىس تاباتىن، زاڭ مەن ءتارتىپ ورنىققان ادىلەتتى قازاقستاندى بىرگە قۇرۋ ءىسىن جالعاستىرۋ، - دەدى ا. دادەباي.
وسى ورايدا ول قۇرىلتايعا ارتىلار جۇك پەن جاۋاپكەرشىلىك وتە سالماقتى ەكەنىن ەسكە سالدى.
- ءبىز حالىقتىڭ جوعارى سەنىم مانداتىنا يە بولدىق. سول سەنىم جۇمىسىمىزدىڭ باستى باعدارىنا جانە ونىڭ ناتيجەسىنىڭ نەگىزگى ولشەمىنە اينالۋى ءتيىس. قۇرىلتاي ەلىمىزدىڭ ودان ءارى جاڭعىرۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىن، كونسترۋكتيۆتى قوعامدىق ديالوگقا جول اشىپ، جاڭا زاماننىڭ سىن-قاتەرلەرىنە لايىقتى جاۋاپ ۇسىناتىن مىنبەرگە اينالۋى ءتيىس. وسى تۇرعىدا ءبىز جۇدىرىقتاي جۇمىلىپ، الدا تۇرعان مىندەتتەردى ابىرويمەن اتقارۋعا بار كۇش-جىگەرىمىزدى سالۋعا ءتيىسپىز. الدا قىرۋار جۇمىس كۇتىپ تۇر. وسى جاۋاپتى جولدى بىرگە ەڭسەرەمىز دەپ كامىل سەنەمىن، - دەدى قۇرىلتاي ءتوراعاسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ايبەك دادەباي قۇرىلتاي ءتوراعاسى بولدى.