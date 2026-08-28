ايبەك دادەباي قۇرىلتاي ءتوراعاسى بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا ءبىرىنشى سەسسيا اشىلعاننان كەيىن ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ايبەك دادەباي سايلاندى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ايبەك دادەبايدى ۇسىنعانىن جازعان ەدىك.
- كونستيتۋتسياعا سايكەس قۇرىلتاي ءتوراعاسى جاسىرىن داۋىس بەرۋ ارقىلى سايلانادى. جاسىرىن داۋىس بەرۋگە ارنالعان تىزىمگە دەپۋتات دادەباي ايبەك ارقاباي ۇلى ەنگىزىلەدى، - دەدى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا.
بۇل رەتتە اتالعان كانديدات جاسىرىن داۋىس بەرۋگە ارنالعان بيۋللەتەنگە ەنگىزىلدى. دەپۋتاتتار اراسىنان ەسەپ كوميسسياسى قۇرىلىپ، كوميسسيا داۋىس بەرۋ بارىسىن قاداعالادى. وسى ورايدا 145 دەپۋتاتتىڭ 144 ءى ا. دادەبايدىڭ كاديداتۋراسىن قولدادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن استانادا پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلدى.
ايبەك دادەباي 2001-جىلى ابىلاي حان اتىنداعى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. 2003-جىلى وسى ج و و- نىڭ ماگيستراتۋراسىن «ايماقتانۋ ماگيسترى» ماماندىعى بويىنشا اياقتاعان.
سونىمەن قاتار، 2001-2002-جىلدارى قازاق حالىقارالىق قاتىناستار جانە الەم تىلدەرى ۋنيۆەرسيتەتى حالىقارالىق تۋريزم مەنەدجمەنتى كافەدراسىنىڭ وقىتۋشىسى بولدى.
2008-2011-جىلدارى ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ پارلامەنتارالىق بايلانىستار جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ءبولىمىنىڭ ساراپشىسى، ق ر پارلامەنتىنىڭ سەناتى ءتوراعاسى كومەكشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى.
2011-2013-جىلدارى ق ر ب ۇ ۇ- داعى تۇراقتى وكىلدىگىنىڭ ءۇشىنشى حاتشىسى، اتتاشە.
2013-2019-جىلدارى ق ر پارلامەنتى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ حاتشىلىعى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، مەڭگەرۋشىسى.
2019-2021-جىلدارى ق ر پرەزيدەنتى كەڭسەسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى.
2021-جىلدىڭ مامىرى - 2022-جىلدىڭ قاڭتار ارالىعىندا ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2022-جىلى ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارۋشىسى. 2024-جىلى ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى بولدى. ال 2026-جىلدىڭ مامىر ايىنان ايبەك دادەباي «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى