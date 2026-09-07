پايدالى قازبالاردى زاڭسىز وندىرگەندەر انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - باتىس قازاقستان وبلىسىندا عارىشتىق مونيتورينگ ارقىلى پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ بەلگىلەرى بار 195 ۋچاسكە انىقتالدى. بۇل تۋرالى وبلىس پروكۋراتۋراسىندا جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىنداعى زاڭدىلىق ماسەلەلەرى قارالعان القا وتىرىسىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
تالداۋ بارىسىندا كەڭ تارالعان پايدالى قازبالاردى زاڭسىز ءوندىرۋ، ءتيىستى ەكولوگيالىق رۇقساتسىز جۇمىس ىستەۋ، سونداي-اق جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلاردىڭ ەكولوگيالىق جانە كەلىسىمشارتتىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداماۋ فاكتىلەرى انىقتالعان. پروكۋراتۋرانىڭ قاداعالاۋ قىزمەتى اياسىندا ءتورت زاڭسىز پروتسەستىك شەشىمنىڭ كۇشى جويىلىپ، قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتى جاسىرۋ فاكتىسى انىقتالعان. بۇدان بولەك، 26 جەر قويناۋىن پايدالانۋشىدا پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ جانە وتكىزۋ كولەمدەرى اراسىندا سايكەسسىزدىك بولعان.
وتىرىستا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ كەزىندەگى كەمشىلىكتەرگە، مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋگە جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالدارىنان بۇلىنگەن جەرلەردى رەكۋلتيۆاتسيالاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. القا قورىتىندىسى بويىنشا ۋاكىلەتتى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا انىقتالعان زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىنداعى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندە تاپسىرمالار بەرىلدى. ولاردىڭ ورىندالۋىن وبلىس پروكۋراتۋراسى باقىلاۋعا الدى.