«اياۋلى اقىنىڭدى جەرلەيتىن ورىن تاپقانىڭ دا قۋاندىرادى ەكەن» - ءجۇرسىن ەرماننىڭ ەستەلىگىنەن
ايتىس دەگەن - مايدان. قاڭعىعان وق جىرشىل جۇرەكتى جاڭىلىسپاي تاپقان. شونجىدان قايتىپ كەلە جاتىپ، جول ۇستىندەگى اپاتتا مەرت بولعان ورازالى دوسبوسىنوۆتىڭ جامانات حابارىن ماعان سەنبى كۇنى بوزالا تاڭدا داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى جەتكىزدى. استانادان تەلەفون شالىپ تۇرعان اقىن باۋىرىمنىڭ داۋىسىندا ۇرەي دە، تاڭىرقاۋ دا، ءتۇڭىلۋ دە بار ەدى.
- ورازالى ءىنىڭىز ءسىز تۇراتىن تۇزدىباستاۋ اۋىلىنىڭ شەت جاعىن مەكەندەيتىنىن ايتىپ ەدى. انىق كوشەسىن بىلمەدىم. تابارسىز، - دەدى.
الماتىنىڭ ىرگەسىندە تۇرعانمەن، تالعار اۋدانىنا قارايتىن ءبىزدىڭ تۇزدىباستاۋ اۋىلىندا كەمىندە ون بەس مىڭ حالىق بار. الماتىدان تۇراق تاپپاعان قاناپيا دارىبايەۆ، تەمىرشە سارىبايەۆ، ايتاقىن ءابدىقالوۆ سەكىلدى ءبىراز اقىن دا سول ون بەس مىڭنىڭ ساناتىندا. شالداردىڭ كۇپىسىندەي داليىپ جاتقان تۇزدىباستاۋدىڭ قاي بۇرىشىنان ورازالىنىڭ قارا قوسىن تابارسىڭ؟
نارىنقولدان كاسىپ ىزدەپ كەلگەندەر تومەنگى جاقتا قونىس سالىپ جاتىر دەگەندى قۇلاعىم شالۋى بار ەدى، سولاي قاراي جۇرە بەردىم. اۋىل جايباراقات. اركىم ءوز تىرشىلىگىمەن اۋرە. الاشتىڭ ارداق تۇتقان ءبىر بوزداعى ومىردەن وتپەگەندەي. مەرت بولماعانداي. سۇراي-سۇراي، ورازدىڭ ءبىر كارى اپاسىنىڭ ءۇيىن تاۋىپ الدىم. قاريا كىر جۋىپ وتىر ەكەن:
- ءيا، ورازجان وپات بولدى دەپ حابارلاپ كەتكەن. مىنا ءبىر جينالىپ قالعان كىردى شىعارا سالايىن دەپ... ءۇيىنىڭ قايسى ەكەنىن دا انىق ايتا المايمىن-اۋ مەن سورلى... - وراز ويران بولىپ جاتقاندا شارۋاسىن كۇيتتەپ ۇيىندە وتىرعان كەيۋانانى جەك كورىپ كەتتىم. قولقاسى سۋىرىلعانشا داۋىس سالىپ، ولىمگە قۇرمەت كورسەتىپ، ۇزىلگەن ومىرگە جوقتاۋ ايتاتىن قايران ءبىزدىڭ شەشەلەردىڭ ورنى ەندى تولا قويماس- اۋ...
ورازالىنىڭ ءۇيىن ءوز بەتىمىزبەن تاۋىپ الدىق. قام كىرپىشتەن - سالىنىپ جاتقانى دا، قۇلاتىلىپ جاتقانى دا تۇسىنىكسىز قازاقى جايداق ءۇي. قورشاۋى دا جوق، اڭعال-ساڭعال. اڭىراعان انا. جەر شۇقىعان باۋىرلار. اقىلدى ايەلىم بەردى:
- قالاداعى ۇلىمىزدىڭ ۇيىنە بارايىق. اقشا تاۋىپ بەرسىن. ورازالىنى جونەلتۋىمىز كەرەك قوي...
ۇلىمىز ويدان شىقتى. زىر قاعىپ جۇگىرىپ، ءبىر ساعاتتىڭ شاماسىندا اجەپتاۋىر اقشا تاۋىپ اكەلدى. ونى ورازدىڭ شەشەسىنىڭ الاقانىنا سالعان سوڭ، اقىندى قوياتىن جەر ىزدەۋگە شىقتىم. كۇن دەمالىس. باسشىلار جوق. تۇزدىباستاۋ مەشىتىنىڭ مولداسىن ەرتىپ الىپ، زيراتقا اپارسام، قايداعى ءبىر جىقپىل جىرامەن تاۋدىڭ تەرەڭ قۋىسىنا كىرگىزىپ، ءبىر توبەنىڭ استىن نۇسقاپ:
- بۇيىرعان جەر وسى، - دەيدى.
- زيراتتى ەل جاق شەتىنە، اناۋ قارا جولدىڭ بويىنداعى اشىق الاڭعا نەگە قويمايمىز؟
- رۇقسات جوق.. .
ءارى-بەرى تاجىكەلەسىپ، كونبەگەن سوڭ، اۋىلعا قايتا بارىپ، يمامنىڭ ءۇيىن تاۋىپ الدىم. ءبىر-بىرىمەن كەلىسىپ قويعانداي:
- رۇقسات جوق! - دەيدى.
ءتىرى ورازالىعا ورتالىقتان ءۇي سالۋعا رۇقسات جوق. ولگەن ورازالىعا قارا جولدىڭ بويىندا ەل توبەسىن كورىپ جاتۋعا دا رۇقسات جوق! ەرتەڭ «وي- باۋىرىمداپ» اياۋلى اقىننىڭ دوستارى كەلمەي مە؟ ەل جينالماي ما؟ مىنا تاۋدىڭ قياداعى قۋىسىنا كىم تاۋىپ كەلەدى؟
اكىمنىڭ بە، ونىڭ ورىنباسارىنىڭ با، ايتەۋىر بيلىگى بار بىرەۋدىڭ ەسىگىن قاققانىم ەسىمدە:
- قارا جولدىڭ بويىنان قابىر قازدىرماساڭ، وراز باۋىرىمدى وڭ جاقتا ون كۇن ۇستاسام دا، وسى قۋىسقا قويعىزبايمىن! - دەيمىن قانىم باسىما شاپشىپ. - ءسىز ءوزى ورازالىنى كىم دەپ تۇرسىز؟! ورازالى ءجۇز جىلدا ءبىر-اق تۋار الاشتىڭ ارقالى اقىنى ەمەس پە!
ءسوز ۇعاتىن كىسى ەكەن. قارا جولدىڭ بويىنان، مەنىڭ توقتاسىن دوسىم مەن سەرىك ءىنىمنىڭ قاسىنان جەر كەسىپ بەردى. و، توبا، مىنا ارۋانا ءفاني دۇنيەدە اياۋلى اقىنىڭدى جەرلەيتىن ورىن تاپقانىڭ دا قۋاندىرادى ەكەن. قۋانىشتىڭ وسىنداي دا ءتۇرى بولادى ەكەن!
قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ورازاليندى قوناقتا وتىرعان جەرىنەن تاۋىپ الدىم. ورازالىنىڭ اعاسى ورازالين دە ازامات-اق ەكەن. ەكەۋىمىز تىزە قوسقان سوڭ، جەرلەۋ-جونەلتۋ شارالارى رەتتەلە باستادى. ويعا-قىرعا شاپقىلاپ ءجۇرىپ، كوزدىڭ جاسىنداي جىر جولدارى تىلگە ورالا بەرەدى.
... سەنىڭ ءۇيىڭ ۇيلەردىڭ شەتكىسى ەدى،
تۇنگى مەيمان شەتكى ۇيگە كەپ تۇسەدى.
دومبىراڭدى الديلەپ جۇرگەنىڭدە
دومبىراڭنىڭ ءۇزىلىپ كەتتى ىشەگى.
... سوزدەن سوعام دەپ ءجۇرىپ زور مۇنارا،
سورىڭ قايناپ قالدى عوي،
سورلى بالا!
تالانتتى ءوزى جاراتىپ ءتاڭىرىمىز،
سول تالانتتىڭ الدىنا تور قۇرا ما...
اقىن ءجۇرسىن ەرماننىڭ ەستەلىگىنەن