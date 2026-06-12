ايماعامبەتوۆ دوكتورانتۋرادا وقيتىندارعا جاقسى جاڭالىق ايتتى
استانا. KAZINFORM - ەندى گرانتپەن دوكتورانتۋرانى ءتامامداعان ازاماتتار مەكتەپتەردە جانە باسقا دا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ەڭبەك ەتىپ، مىندەتتى جۇمىس مەرزىمىن وتەي الادى.
بۇل تۋرالى دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، دەپۋتاتتار ۇسىنعان اۆتورلىق تۇزەتۋلەر زاڭ بولىپ بەكىتىلگەن. بۇرىن دوكتورانتتار وقۋ بىتىرگەن سوڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا، عىلىمي ينستيتۋتتاردا نەمەسە مەملەكەتتىك ورگانداردا جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتى بولاتىن.
«ال ءىس جۇزىندە مەكتەپتەرگە جانە باسقا دا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ءدال وسىنداي تەرەڭ ءبىلىمى بار مىقتى PhD دوكتورلار وتە قاجەت ەدى. ءبىراق قاتال نورمانىڭ كەسىرىنەن جاس ماماندار مەكتەپكە بارا المايتىن، ويتكەنى ول جاقتاعى جۇمىس مىندەتتى وتەۋ مەرزىمى رەتىندە ەسەپتەلمەيتىن. ءبىز بۇل كەدەرگىنى الىپ تاستادىق»، - دەدى دەپۋتات.
اسحات ايماعامبەتوۆتىڭ سوزىنشە، ەندى:
مەكتەپتەر مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى مىقتى كادرلار ارقىلى كۇشەيەدى. بالالار زاماناۋي زەرتتەۋشىلەردەن تىكەلەي ءدارىس الادى.
تۇلەكتەرگە تاڭداۋ بەرىلەدى. ولار تەك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن شەكتەلمەي، ورتا ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا دا كەدەرگىسىز قىزمەت ەتە الادى. ونداعى جۇمىس مەرزىمى زاڭدى تۇردە تولىق ەسەپتەلەدى.