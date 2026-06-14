دانيا ەسپايەۆا «اق جول» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى
استانا. قازاقپارات - ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دانيا ەسپايەۆا «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ جاڭا ءتوراعاسى بولىپ سايلاندى.
ونىڭ كانديداتۋراسىن پارتيانىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى ازات پەرۋاشيەۆ ۇسىندى.
- قارجىگەر، بانكير، ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى. دانيا ەسپايەۆا ءوز ەسىمىن قازاقستاننىڭ ساياسي تاريحىنا ەنگىزىپ ۇلگەردى. ول 2019-جىلى قازاقستان پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات بولعان ەلىمىز تاريحىنداعى العاشقى ايەل. پارلامەنتتىك وپپوزيتسيا تۋرالى، زاڭسىز شىعارىلعان اكتيۆتەردى قايتارۋ تۋرالى، جەكە تۇلعالاردىڭ بانكروتتىعى، بانكتەر تۋرالى زاڭداردىڭ، كاسىپكەرلىك كودەكستىڭ جانە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى ازاماتتارعا راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى زاڭ جوبالارىنىڭ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى. سونىمەن قاتار ول - ءماجىلىس تاريحىنداعى پارلامەنتتىك وپپوزيتسيا قاتارىنان سايلانعان العاشقى ايەل ۆيتسە-سپيكەر، - دەدى پەرۋاشيەۆ.
داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا دەلەگاتتار دانيا ەسپايەۆانىڭ كانديداتۋراسىن قولدادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ازات پەرۋاشيەۆ «اق جول» پارتياسى ءتوراعاسى قىزمەتىنەن كەتەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.