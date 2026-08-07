دانيا مەكتەپتەرىندە كوشىرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جازباشا تاپسىرمالار اۋىزشا قورعالادى
استانا. KAZINFORM - دانيادا جوعارى سىنىپ وقۋشىلارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە جاساندى ينتەللەكت پايدالانۋدىڭ ۇلتتىق ستراتەگياسى اياسىندا كوشىرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جازباشا تاپسىرمالاردى اۋىزشا قورعاۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى The Guardian.
نەگىزگى شارالاردىڭ ءبىرى - نەگىزگى جازباشا تاپسىرمالاردى مىندەتتى تۇردە اۋىزشا قورعاۋدى ەنگىزۋ. جىل سايىن شامامەن 9 مىڭ مەكتەپ وقۋشىسى وسىنداي تاپسىرمالاردى دايىندايدى، ەندى ولار ءوز بىلىمدەرىن اۋىزشا ەمتيحان كەزىندە قوسىمشا دالەلدەۋى كەرەك.
بۇل شارالار 16 جاستان اسقان ورتا مەكتەپ وقۋشىلارىنا قاتىستى بولادى.
بۇدان باسقا، مەكتەپتەر وقۋشىلاردى جازباشا تاپسىرمالاردى ۇيدە ەمەس، سىنىپتا مۇعالىمنىڭ باقىلاۋىمەن تىكەلەي ورىنداۋعا شاقىرادى.
ج ي- ءدى پايدالانۋ ۇلتتىق ستراتەگيانىڭ بولىگى رەتىندە مەكتەپتەر جازباشا ەمتيحاندار كەزىندە وقۋشىلاردىڭ كومپيۋتەر پايدالانۋىن قاداعالايتىن قۇرالدار ەنگىزۋى كەرەك. مەكتەپتەر ەمتيحاندار مەن ساباقتار كەزىندە مەكتەپ جەلىسىندەگى بەلگىلى ءبىر رەسۋرستارعا قول جەتكىزۋدى شەكتەۋ ءۇشىن سۇزگىلەۋ جۇيەلەرىن ورناتۋى ءتيىس.
وسىعان دەيىن QyzPU ستۋدەنتتەرى پەداگوگتەرگە ارنالعان AI- Lesson Study ج ي پلاتفورماسىن ازىرلەگەنىن حابارلادىق.