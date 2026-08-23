ايدا بالايەۆا قۇرىلتاي سايلاۋىندا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قۇرىلتاي سايلاۋىندا ءوز تاڭداۋىن جاسادى.
ايدا بالايەۆا استاناداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانا عيماراتىندا ورنالاسقان سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
- ءبىز العاش رەت حالىقتىق كونستيتۋتسيا اياسىندا قالىپتاساتىن ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ قالىپتاسۋىنا ءوز ۇلەسىمىزدى قوسىپ جاتىرمىز. ءار پارتيا ءوز بەلسەندىلىگىن كورسەتتى. بۇگىن سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە كەلگەن ءار ازامات ءوز تاڭداۋىن جاسايدى. ويتكەنى بۇل - ەلدىڭ بولاشاعى، مەملەكەتىمىزدىڭ بولاشاعى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردىڭ ءوز بولاشاعىن ايقىنداۋ پروتسەسىنە تىكەلەي قاتىسۋ ۇلكەن مۇمكىندىك.
- ءبىز باقىتتى حالىقپىز. ويتكەنى ءوز بولاشاعىمىزدى ايقىنداۋعا، ءوز بولاشاعىمىزدىڭ قالىپتاسۋىنا ۇلەس قوسۋعا مۇمكىندىگىمىز بار. سوندىقتان ەرتەڭ قالىپتاساتىن قۇرىلتاي حالىقتىق كونستيتۋتسيادا بەلگىلەنگەن بارلىق باسىمدىقتار مەن جاڭا باسىم باعىتتاردىڭ جۇزەگە اسۋىنا اتسالىسادى دەپ سەنەمىن، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ (ق ح پ) ءتوراعاسى نۇرسۇلتان شوقانوۆ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانا عيماراتىندا ورنالاسقان قۇرىلتاي سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.