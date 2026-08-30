ايدا بالايەۆا جۋرناليستەردى كاسىبي ادەپ نورمالارىن ساقتاۋعا ۇندەدى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جۋرناليستەردى كاسىبي ادەپ نورمالارىن ساقتاۋعا شاقىردى.
مينيستر بۇل تۋرالى Facebook پاراقشاسىندا جازدى.
ول كەيىنگى كۇندەرى قۇرىلتايدىڭ ءبىرقاتار دەپۋتاتتارىنا قاتىستى، ونىڭ ىشىندە تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىنە بايلانىستى ءتۇرلى الىپقاشپا اڭگىمەلەر مەن ورىنسىز پىكىرلەر ايتىلىپ، ونىڭ سوڭى بۋللينگكە ۇلاسىپ بارا جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- تۇسىنبەۋشىلىككە جول بەرمەۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى مەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى ب ا ق وكىلدەرىن قىزىقتىرعان ماسەلەلەر بويىنشا مۇمكىندىگىنشە قاجەتتى تۇسىنىكتەمە بەرۋگە ءتيىس، - دەپ جازدى ايدا بالايەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت جانە مەديا سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن جۇيەلى تۇردە شەشىپ كەلەدى.
مينيستر جۋرناليستەرگە باسپانا بەرۋ تارتىبىنە دە توقتالدى. العاشقى جىلدارى جۋرناليستەرگە پاتەرلەر رەداكتسيالار ۇسىنعان تىزىمدەر بويىنشا بەرىلگەن. كەيىنگى جىلداردان باستاپ تۇرعىن ءۇي بەرۋ قاعيدالارىنا سايكەس، باسپانا مەنشىگىندە جىلجىمايتىن مۇلكى جوق سالا قىزمەتكەرلەرىنە عانا بەرىلىپ كەلە جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
- سونىمەن قاتار كاسىبي جۋرناليست جۇمىسىنىڭ باستى ولشەمدەرىنىڭ ءبىرى - جۋرناليستىك ادەپتى ساقتاۋ. قۋدالاۋ، جەكە باسقا ءتيىسۋ، ايلا-شارعى جاساۋ، ەلەڭ ەتكىزەر تاقىرىپ ءۇشىن ادەيى ارانداتۋ كاسىبي جۋرناليستكە جاراسپايدى، - دەدى مينيستر.
ايدا بالايەۆا «ماسس-مەديا تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 26-بابى 4-تارماعىنا سايكەس كاسىبي ادەپ نورمالارىن ساقتاۋ جۋرناليستىڭ مىندەتى ەكەنىن ەسكە سالدى.
- مۇنداي تالاپ الەمنىڭ بارلىق ەلىندەگى جۋرناليستەرگە قويىلادى. سىيلاستىق ساپالى جۋرناليستيكانىڭ دامۋىنا ءاردايىم ىقپال ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ايدا بالايەۆا قۇرىلتاي قارساڭىندا جۋرناليستەر مەن بلوگەرلەردىڭ قۇقىقتارىن تۇسىندىرگەن ەدى.