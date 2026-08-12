ايدا بالايەۆا: جاستار - ەلىمىزدىڭ ەڭ باستى جاسامپاز كۇشى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا حالىقارالىق جاستار كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- بارشاڭىزدى حالىقارالىق جاستار كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. جاستار - ەلىمىزدىڭ ەڭ باستى جاسامپاز كۇشى. بۇگىندە قازاقستاندا 5,8 ميلليوننان استام جاس ازامات تۇرادى. بۇل - ەل حالقىنىڭ ۇشتەن بىرىنە جۋىق بولىگى. قازاقستاننىڭ ەرتەڭى، مەملەكەتتىڭ الداعى دامۋ باعىتى ەڭ الدىمەن بۇگىنگى جاس ۇرپاقتىڭ بىلىمىنە، بىلىگىنە، ازاماتتىق ۇستانىمى مەن باستاماشىلدىعىنا بايلانىستى.
ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، ءبىلىم مەن عىلىمدى وركەندەتۋ، يننوۆاتسيانى قولداۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا مەملەكەتتى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالدى. بۇل جاستارعا ۇلكەن مۇمكىندىك بەرىپ قانا قويماي، ولارعا ارتىلعان سەنىم مەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ دە جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. ەندىگى مىندەت - وسى مۇمكىندىكتى ءتيىمدى پايدالانىپ، ءبىلىم مەن ەڭبەكتى سەرىك ەتىپ، ادىلەتتى قازاقستاندى بىرگە قالىپتاستىرۋ، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن جاستار ساياساتىنا تىڭ سەرپىن بەرىلدى. جاستار ساناتىنا جاتاتىن ازاماتتاردىڭ جاسى 35 كە دەيىن ۇلعايتىلىپ، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن قامتىلاتىن ازاماتتاردىڭ قاتارى ەداۋىر كەڭەيدى.
- بۇگىندە جاستاردىڭ ساپالى ءبىلىم الۋىنا، جۇمىسقا ورنالاسۋىنا، كاسىپ باستاۋىنا، باسپانالى بولۋىنا، ۆولونتەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋىنا جانە قوعامدىق باستامالارعا بەلسەنە ارالاسۋىنا جان- جاقتى جاعداي جاسالىپ كەلەدى. بۇل جۇمىستىڭ ناقتى ناتيجەلەرى دە بار.
«ناۋرىز» جانە «وتاۋ» جەڭىلدەتىلگەن نەسيە باعدارلامالارى ارقىلى 5,4 مىڭنان استام جاس قازاقستاندىق مەملەكەتتىك قولداۋعا يە بولدى. وڭىرلىك تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىنىڭ اياسىندا 7,2 مىڭنان استام جاس وتباسى مەن جاس مامان باسپانالى بولدى. بيىل «جاسىل ەل» جوباسى بويىنشا 35 مىڭنان استام جاس ماۋسىمدىق جۇمىسپەن قامتىلدى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
دارىندى ءارى تالاپتى جاستاردى قولداۋ ءىسى دە جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ كەلەدى. جىل سايىن «تاۋەلسىزدىك ۇرپاقتارى» گرانتى جاس ازاماتتاردىڭ تىڭ جوبالارى مەن باستامالارىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال مەملەكەتتىك «دارىن» جاستار سىيلىعى ءوز سالاسىندا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن جاڭا بۋىن وكىلدەرىنە تابىستالادى.
- جاستاردىڭ ەل ومىرىنە بەلسەندى ارالاسۋىنىڭ ماڭىزى ەرەكشە. بۇگىندە مىڭداعان جاس ۆولونتەرلىكپەن اينالىسىپ، الەۋمەتتىك باستامالاردى جۇزەگە اسىرىپ، «تازا قازاقستان» جوباسىنا اتسالىسىپ ءجۇر. وسىنداي ناقتى ىستەر ارقىلى ولار قوعامنىڭ دامۋىنا، ەل بىرلىگى مەن ورتاق قۇندىلىقتاردىڭ نىعايۋىنا ءوز ۇلەسىن قوسۋدا.
قازىر ەلىمىزدە 400 دەن استام جاستار ۇيىمى جانە 235 جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. بۇل ۇيىمدار جاستاردىڭ باستامالارىن قولداۋعا، ولاردىڭ قابىلەتى مەن الەۋەتىن اشۋعا، قوعام ومىرىنە بەلسەندى ارالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
قازاقستان بۇگىندە سيفرلىق دامۋ، جاڭا تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋ كەزەڭىنە قادام باستى. بۇل ۇدەرىستە جاستاردىڭ ءرولى ايرىقشا. جاڭا تەحنولوگيانى يگەرۋ، تىڭ يدەيا ۇسىنۋ، وتاندىق عىلىم مەن تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ارقىلى جاس ۇرپاق ەلىمىزدىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا زور ۇلەس قوسا الادى، - دەدى ول.
الدا ەلىمىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى تاريحي كەزەڭ - قۇرىلتاي سايلاۋى تۇر. پارتيالىق تىزىمدەردە جاس كانديداتتاردىڭ از ەمەس ەكەنى ەرەكشە قۋانتادى. بۇل جاستاردىڭ ازاماتتىق بەلسەندىلىگى ارتىپ، ەل بولاشاعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا جانە مەملەكەت دامۋىنا تىكەلەي اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى.
- قادىرلى جاستار! سىزدەردىڭ بىلىمدەرىڭىز بەن جىگەرلەرىڭىز، جاۋاپكەرشىلىكتەرىڭىز بەن جاڭالىققا ۇمتىلىستارىڭىز - قازاقستاننىڭ كەلەشەگىنە سالىنعان ەڭ ۇلكەن كاپيتال. ء بىز سىزدەرگە سەنەمىز، جەتىستىكتەرىڭىزدى ماقتان تۇتامىز جانە ءاربىر يگى باستامالارىڭىزدى قولدايمىز.
الدارىڭىزدان ءاردايىم جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلىپ، ارماندارىڭىز ورىندالا بەرسىن. سىزدەردىڭ ءاربىر تابىستارىڭىز ەلىمىزدىڭ ورتاق جەتىستىگىنە اينالسىن! حالىقارالىق جاستار كۇنى قۇتتى بولسىن، - ايدا بالايەۆا.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدەگى جاستار سانى 6 ميلليونعا جۋىقتادى.