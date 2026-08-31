ايدا بالايەۆا جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ايدا بالايەۆا ق ر قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءتيىستى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ايدا عالىم قىزى بالايەۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءبىلىمى
اباي اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى (2000)
ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى
قازاق ۇلتتىق اگرارلىق ۋنيۆەرسيتەتى (2007)
زاڭگەر
ەڭبەك جولى
الماتى وبلىستىق اقپارات جانە قوعامدىق كەلىسىم باسقارماسىنىڭ جەتەكشى مامانى، باس مامانى، ءبولىم باستىعى (1999-2002 ج ج)
الماتى قالالىق اقپارات جانە قوعامدىق كەلىسىم باسقارماسى تالداۋ جانە قوعامدىق- ساياسي ۇردىستەردى ۇيلەستىرۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى (2002-2004 ج ج)
الماتى قالاسى بويىنشا اقپارات باسقارماسى تالداۋ جانە بولجاۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى (2004 ج)
الماتى قالاسى بويىنشا اقپارات باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى (2004-2005 ج ج)
الماتى قالاسىننىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2005-2006 ج ج)
الماتى قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى (2006-2008 ج ج)
استانا قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باستىعى (2008-2010 ج ج)
استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (2010-2014 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2014-2019 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2019-2020 ج ج)
ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى (2020-2022 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (2022-2023 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى (2023 -جىلعى 2 -قىركۇيەكتەن باستاپ)
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى (2025 -جىلعى 1-جەلتوقساننان قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن)
ماراپاتتارى
«پاراسات» وردەنى (2016)
«قۇرمەت» وردەنى (2010)
«دوستىق» وردەنى (وزبەكستان) (2024)
بۇدان بۇرىن ولجاس بەكتەنوۆ پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالعانىن جازعانبىز.