«ۇماي» يپوتەكاسى قايتا ورالادى: باعدارلاماعا كىمدەر قاتىسا الادى
استانا. KAZINFORM - ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي» يپوتەكالىق باعدارلاماسى ءۇش جىلعا جۋىق ۇزىلىستەن كەيىن قايتا ىسكە قوسىلادى. وتىنىمدەر تامىز ايىندا قابىلدانا باستايدى. باعدارلاما اياسىندا قازاقستاندىق ايەلدەر باستاپقى جانە قايتالاما نارىقتان باسپانا ساتىپ الا الادى. تۇرعىن ءۇي ساراپشىسى اقەركە بوداۋبەك قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا جاڭا تالاپتار، قاتىسۋ شارتتارى جانە نەنى ەسكەرۋ كەرەكتىگى جونىندە ايتىپ بەردى.
باعدارلاما تالاپتارىنا سايكەس، قاتىسۋشىنىڭ «وتباسى بانكىندە» دەپوزيتى بولۋى قاجەت جانە العاشقى جارنا سول دەپوزيتتە جيناقتالۋى كەرەك. استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا باستاپقى جارنا تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ كەمىندە 20 پايىزىن، ال باسقا وڭىرلەردە 15 پايىزى.
- «ۇماي» سوڭعى رەت 2023 -جىلى جۇمىس ىستەگەن بولاتىن. كەيىن قارجىلاندىرۋدىڭ توقتاۋىنا بايلانىستى جاڭا وتىنىمدەر قابىلدانبادى. ەندى باسپانا الۋدى جوسپارلاعان ايەلدەر ءۇشىن يپوتەكالىق ءونىم قايتا قولجەتىمدى بولماق. دەگەنمەن وعان قازىردەن باستاپ دايىندالعان ءجون. سەبەبى نەگىزگى تالاپتاردىڭ ءبىرى - تابىس كوزىن راستاۋ. بۇل بارلىق ازاماتتىڭ قولىنان كەلە بەرمەيدى، - دەدى ساراپشى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى باعدارلاما شارتتارى 2023 -جىلعى نۇسقادان ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى.
- بۇرىنعى باعدارلامادا العاشقى جارنا تالاپ ەتىلمەگەن ەدى. ال قازىر قاتىسۋشىنىڭ «وتباسى بانكىندەگى» دەپوزيتىندە كەمىندە 20 پايىز باستاپقى جارنا بولۋى كەرەك. سونىمەن قاتار نەسيە مولشەرلەمەسى بۇرىن 12,5 پايىز بولسا، ەندى 14 پايىزدان باستالادى، - دەيدى مامان.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ اي سايىنعى تابىسى 1 ميلليون 250 مىڭ تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس. وسىدان كەيىن بانك تابىس كوزىن راستاۋ راسىمدەرىن جۇرگىزەدى. قاجەت بولعان جاعدايدا ءبىر نەمەسە ەكى كەپىلگەر تارتۋعا بولادى.
«ۇماي» باعدارلاماسى كليەنت اتىندا باسپانانىڭ بار-جوعىنا قارامايدى. بىرنەشە باسپانا بولسا دا، ەڭ باستى تالاپ -تابىس كوزىن راستاۋ جانە نەسيە تاريحىنىڭ جاقسى بولۋى. ماماننىڭ پىكىرىنشە، بۇل مۇمكىندىك اسىرەسە رەسمي جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەر مەن جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن ءتيىمدى.
- ءوتىنىم بەرۋشىلەر نەسيە تاريحىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋى قاجەت. ميكروقارجى ۇيىمدارىنان الىنعان قارىزدى ۋاقىتىندا جاۋىپ، لومباردتاعى مىندەتتەمەلەردەن ارىلعان ءجون. اشىق نەسيەلەر مەن قارجىلىق مىندەتتەمەلەردى الدىن الا رەتتەپ قويعان دۇرىس، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، بيىل «جاسىل يپوتەكا» باعدارلاماسى قايتا قارجىلاندىرىلىپ، ونى ىسكە اسىرۋعا قوسىمشا قارجى بولىنەدى. بۇل ءبىرىنشى نارىققا باعىتتالعان، ءبىراق جاسىل ستاندارتقا ساي بولسا، ەكىنشى نارىقتان دا باسپانا راسىمدەۋگە بولادى.
الەۋمەتتىك وسال توپقا جاتاتىن جانە تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان ازاماتتار ءۇشىن يپوتەكالىق مولشەرلەمە 7 پايىز. ال كەزەكتە تۇرماعان ازاماتتار ءۇشىن مولشەرلەمە - 12,5 پايىز، اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن - 11,5 پايىز.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، «ۇماي» مەن «جاسىل يپوتەكا» باعدارلامالارى تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى سۇرانىستى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە قولداعانىمەن، باسپانا باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتپەيدى.
- بۇل باعدارلامالار بارشاعا بىردەي قولجەتىمدى ەمەس. سوندىقتان ولاردىڭ نارىققا ىقپالى شامالى بولادى، - دەيدى اقەركە بوداۋبەك قىزى.
ەسكە سالايىق، «ۇماي» باعدارلاماسى 2021 -جىلى ىسكە قوسىلىپ، 2023 -جىلعا دەيىن جۇمىس ىستەدى. كەيىن ونى قارجىلاندىرۋ ۋاقىتشا توقتاتىلدى. باعدارلاما ازيا دامۋ بانكىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.