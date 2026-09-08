مۇناي باعاسى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس اياسىندا 100 دوللارعا جاقىندادى
استانا. KAZINFORM - مۇناي باعاسى تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋى جانە شيكىزات جەتكىزىلىمى ءۇزىلىپ قالۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق اياسىندا ءوسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Reuters.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، گرينۆيچ ۋاقىتىمەن 00:00-دە (استانا ۋاقىتىمەن 05:00) Brent ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسى 34 سەنتكە نەمەسە %0,35- عا ءوسىپ، باررەلىنە 97,34 دوللارعا جەتتى.
امەريكالىق West Texas Intermediate (WTI) مۇنايىنىڭ باعاسى 1,15 دوللارعا نەمەسە %1,26- عا كوتەرىلىپ، باررەلىنە 92,63 دوللار بولدى. ءبىر كۇن بۇرىن Brent باعاسى 24 -شىلدەدەن بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ جاقىندا ۋشىعۋى پارسى شىعاناعىنان مۇناي جەتكىزۋگە قويىلعان شەكتەۋلەردىڭ 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ساقتالۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق ولار مۇناي جەتكىزىلىمى كولەمىنىڭ سوعىسقا دەيىنگى دەڭگەيگە تولىق قالپىنا كەلۋى 2027 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ سوڭىنان نەمەسە ەكىنشى توقسانىنىڭ باسىنان ەرتە بولمايدى دەپ كۇتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 7-قىركۇيەك تاڭەرتەڭ Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 96,81 دوللاردى قۇراپ، %0,53- عا قىمباتتاعان. ايىرماعا ارنالعان كەلىسىمشارت (CFD) بويىنشا ساۋدا ناتيجەسىنە سايكەس، سوڭعى ءبىر ايدا Urals مۇنايىنىڭ باعاسى %12,89- عا، ال بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا %45,83- عا ءوستى.