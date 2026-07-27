مۇناي باعاسى ا ق ش پەن يراننىڭ شابۋىلدارى توقتاعاننان كەيىن كۇرت تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - يران مەن نەگىزگى كەمە قاتىناسى باعىتتارىنا قاتىستى جاعداي الەمدىك ەنەرگەتيكالىق نارىقتى قالىپتاستىرۋدى جالعاستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دۇيسەنبىدە ا ق ش پەن يران ءوزارا شابۋىلدارىن توقتاتقاننان كەيىن الەمدىك مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەدى. CNN مالىمەتىنشە، استانا ۋاقىتىمەن ساعات 12:37-گە قاراي Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %6,7- عا تومەندەپ، باررەلىنە 90 دوللاردى قۇرادى، ال امەريكالىق WTI ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %6,1- عا، 84 دوللارعا دەيىن ارزاندادى.
وتكەن اپتادا عانا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى اياسىندا Brent ماركالى مۇناي باعاسى مامىر ايىنان بەرى العاش رەت باررەلىنە 100 دوللاردان استى. ەندى باعا بەلگىلەۋدى تومەندەتۋ نارىققا قاتىسۋشىلاردىڭ سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋ كەلىسسوزدەرىن قايتا باستاۋعا جول اشىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنا قاۋىپ توندىرەدى دەگەن ۇمىتتەرىنە بايلانىستى بولىپ وتىر.
ا ق ش يرانعا شابۋىلدارىن 13 ءتۇن قاتارىنان بومبالاۋدان كەيىن توقتاتتى. سەنبىگە قاراعان ءتۇنى، جەكسەنبى نەمەسە دۇيسەنبى كۇندەرى ا ق ش- تىڭ جاڭا شابۋىلدارى تىركەلگەن جوق.
ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى مايك ۋولتتىڭ مالىمدەۋىنشە، پرەزيدەنت دونالد ترامپ ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەرگە «ءبىرشاما كەڭىستىك» ۇسىنۋعا شەشىم قابىلدادى.
بۇل رەتتە Reuters پەن Axios دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ اسكەري كەڭەسشىلەردىڭ اق ۇيگە الدىن الا بەلگىلەنگەن نىسانداردىڭ كوپشىلىگى تاۋسىلعانىن جانە وق-ءدارى قورىنىڭ، سونىڭ ىشىندە اۋە قورعانىسىنىڭ توسقاۋىلدارىنىڭ تاۋسىلۋ قاۋپى بار ەكەنىن ەسكەرتكەننەن كەيىن ءۇزىلىس بولعانىن حابارلادى.
يران سونداي-اق جاۋاپ شابۋىلدارىن توقتاتتى. يراندىق ارميا وكىلى موحامماد اكرامنيا تەگەراننىڭ ارەكەتتەرى جاۋاپ سيپاتىندا بولعاندىقتان وپەراتسيالار ا ق ش شابۋىلدارى باسىلعان سوڭ توقتاتىلعانىن مالىمدەدى.
يراننىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىگى بۇعان دەيىن Reuters اگەنتتىگىنە تەگەراننىڭ ۇستانىمى «سوققىعا سوققى» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەنىن ايتىپ، ا ق ش شابۋىلدارىن قايتا باستاماسا، يران دا جاڭا وپەراتسيالاردان باس تارتاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل رەتتە ول يران باسشىلارى قازىرگى ءۇزىلىستى ۆاشينگتون ۇستانىمىنىڭ وزگەرگەنىنىڭ دالەلى رەتىندە ەمەس، تاكتيكالىق تۇرعىدان قاراستىراتىنىن قوستى.
باعانىڭ تومەندەۋىنە ىقپال ەتكەن قوسىمشا فاكتور يراننىڭ ورمۋز بۇعازى بويىنشا ومانمەن كەلىسسوزدەگى ىلگەرىلەۋ تۋرالى حابارلامالارى بولدى، بۇل جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋدى ازايتۋعا دەگەن ءۇمىتتى ارتتىردى.
قازىرگى ءۇزىلىس ەكى اپتاعا جۋىق سوزىلعان شايقاستان كەيىن ورىن الدى، بۇل بۇرىن قولدانىستا بولعان 60 كۇندىك اتىستى توقتاتۋدى توقتاتتى.
20 -شىلدەدە ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يران اۋماعىنا جاسالعان كەزەكتى سوققىلار لەگىنىڭ اياقتالعانىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن 19- شىلدەدە CENTCOM امەريكالىق اسكەري كۇشتەردىڭ يران اۋماعىنا كەزەكتى سوققىلار سەرياسىن باستاعانىن حابارلاعان بولاتىن.
شابۋىل توقتاتىلعانىنا قاراماستان، مۇناي نارىعىنا قاتىسۋشىلار ساقتىق تانىتىپ وتىر. دەمالىس كۇندەرى ورمۋز بۇعازى ارقىلى 10-نان از جۇك كەمەسى ءوتتى، اسكەري قاقتىعىسقا دەيىن بۇل جولدى كۇن سايىن شامامەن 100 كوممەرتسيالىق كەمە پايدالانعان.
يەمەندەگى حۋسيت كوتەرىلىسشىلەرىنىڭ باب-ءال-ماندەب بۇعازىنداعى مۇناي تانكەرلەرىنە ىقتيمال شابۋىلدارى قوسىمشا قاۋىپ بولىپ قالىپ وتىر. ساراپشىلار جاڭا شابۋىلدار جاعدايىندا ءبىر ۋاقىتتا ەكى نەگىزگى باعىت - پارسى شىعاناعى جانە قىزىل تەڭىز ارقىلى مۇناي جەتكىزىلىمىنە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.