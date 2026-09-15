مۇناي باعاسى 110 دوللارعا جاقىندادى
استانا. KAZINFORM- دۇيسەنبىدە ساۋد ارابياسىنىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان جاڭا شابۋىلدار جانە تاياۋ شىعىستا كەمە قاتىناسىنا قاتىستى تاۋەكەلدەر اياسىندا الەمدىك مۇناي باعاسى كۇرت ءوستى.
قازىرگى ۋاقىتتا Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە شامامەن 109,29 دوللارعا، WTI ماركاسى 104,26 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى Reuters.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، Brent باعاسى 4,68 دوللارعا نەمەسە %4,5- عا، ال امەريكالىق West Texas Intermediate 4,21 دوللارعا نەمەسە %4,2- عا قىمباتتادى. ەكى ماركانىڭ دا باعاسى شامامەن 16 اپتاداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتىپ، ساۋدا كۇنىن 19-مامىردان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشپەن اياقتاۋى مۇمكىن.
مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى ساۋد ارابياسىنداعى نىساندار مەن وڭىردەگى كەمەلەرگە جاسالعان جاڭا شابۋىلداردان كەيىن جەدەلدەدى. بۇعان دەيىنگى سوققى ساۋد ارابياسىنىڭ مۇنايىن ورمۋز بۇعازىن اينالىپ ءوتىپ تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن شىعىس-باتىس مۇناي قۇبىرىن ىستەن شىعارعان ەدى. Reuters باعالاۋىنشا، ونىڭ جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋى الەمدىك مۇناي ۇسىنىسىنىڭ %4- ىنا دەيىن اسەر ەتۋى مۇمكىن.
مۇناي باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتىپ وتىرعان تاعى ءبىر فاكتور - ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەر قوزعالىسىنىڭ قىسقارۋى. كەمەلەر قوزعالىسىن الدىن الا باقىلاۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، دەمالىس كۇندەرى جۇك كەمەلەرىنىڭ تاۋلىكتىك ءوتۋ سانى ءبىر تاڭبالى كورسەتكىشكە دەيىن تومەندەگەن. ال بۇعان دەيىنگى ون كۇندەگى ورتاشا كورسەتكىش تاۋلىگىنە 14 كەمەنى قۇراعان.
وسىلايشا، جاڭا ساۋدا اپتاسى مۇناي باعاسىنىڭ ايتارلىقتاي جەدەل وسۋىمەن باستالدى. 14-قىركۇيەك تاڭەرتەڭ Brent باررەلىنە شامامەن 107,42 دوللاردان، WTI 102,78 دوللاردان ساۋدالاندى.
11-قىركۇيەكتە Brent باعاسى باررەلىنە 100 دوللاردان جوعارى دەڭگەيدە اپتانى اياقتاپ، بىرنەشە كۇن ىشىندە %8 دان استام قىمباتتاعان ەدى.
ساۋد ارابياسىنداعى «شىعىس-باتىس» مۇناي قۇبىرىنىڭ جۇمىسىن توقتاتۋى جانە تاياۋ شىعىستان مۇناي جەتكىزۋگە قاتىستى جاڭا تاۋەكەلدەر ونىڭ جوعارى باعاسىن قولداپ وتىر. قازاقستان بۇل جاعدايدى پايدالانىپ، مۇناي ەكسپورتىن ارتتىرا الا ما؟ بۇل ماسەلەنى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى زەرتتەدى. تولىعىراق اگەنتتىك شولۋىنان وقي الاسىز.
فرانسيادا بەنزين باعاسى باقىلاۋ باستالعان 1985 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى، دەپ حابارلايدى Le Figaro. باسىلىمنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى ليترىنە 2,11 ەۋرو بولدى.