«ۇماي» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى: بيىل قانداي تالاپتار قويىلادى
استانا. KAZINFORM - ايەلدەرگە باسپانا الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «ۇماي» باعدارلاماسى بۇگىن ىسكە قوسىلدى. «وتباسى بانك» وتىنىمدەردى 31- تامىزدان باستاپ قابىلداي باستادى. بيىلعى باعدارلامانىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن تالاپتارى جايلى Jibek Joly تەلەارناسىندا «وتباسى بانكتىڭ» رەسمي وكىلى نازەركە عالىم ايتىپ بەردى.
بيىل باعدارلاما اياسىندا الماتى مەن استانادا باستاپقى جارنا %20، ال باسقا وڭىرلەردە %15 بولادى. نەسيە 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن 25 جىلعا بەرىلەدى.
«وتباسى بانكتىڭ» رەسمي وكىلى نازەركە عالىمنىڭ ايتۋىنشا، بيىل باعدارلامانىڭ نەگىزگى تالاپتارى وزگەرمەگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، «ۇماي» باعدارلاماسىنىڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - قاتىسۋشى ايەلدىڭ اتىندا باسپانانىڭ بار-جوعىنا شەكتەۋ قويىلمايدى. جەكە مەنشىگىندە ءۇيى بار ايەلدەر دە باعدارلاماعا قاتىسىپ، ەكىنشى نەمەسە ءۇشىنشى باسپاناسىن ساتىپ الا الادى.
- ءبىرىنشى تالاپ - ازامات جۇمىس ىستەۋى كەرەك. سوڭعى التى ايداعى تولەم قابىلەتىن راستاۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ تۇراقتى تابىسى بولۋى قاجەت. بالالارىنىڭ بار- جوعىنا قارامايمىز. ەگەر تۇرمىستا بولسا، ەرلى-زايىپتىلاردىڭ جالپى تابىسى 1 ميلليون 250 مىڭ تەڭگەدەن اسپاۋى كەرەك. ال تۇرمىسقا شىقپاعان جاعدايدا بۇل سوما تەك ءوزىنىڭ تابىسىنا ەسەپتەلەدى، - دەدى نازەركە عالىم.
سونىمەن قاتار باعدارلاما بويىنشا ساتىپ الىناتىن باسپانا 2016 -جىلدان كەيىن سالىنعان بولۋى كەرەك، ياعني ەسكى ۇيلەردى ساتىپ الۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى.
بيىل باستاپقى جارنا مولشەرى وڭىرگە قاراي بەلگىلەنگەن. استانا مەن الماتى تۇرعىندارى ءۇشىن ول %20، ال باسقا وڭىرلەر ءۇشىن %15 بولادى.
- وڭىرلەر ءۇشىن %15 دەگەن تالاپتى جالاقى دەڭگەيىنە بايلانىستى ەنگىزدىك. ۇلكەن قالالارمەن سالىستىرعاندا وڭىرلەرگە وسىنداي جەڭىلدىك بولسىن دەگەن نيەت بولدى. ال استانا مەن الماتى قالالارىندا باستاپقى جارنا %20 بولىپ قالدى. تاعى ءبىر ايتا كەتەرلىگى، باستاپقى جارنا بىردەن ساتۋشىنىڭ قولىنا بەرىلەدى. قالعان قاراجاتتى «وتباسى بانكىنەن» راسىمدەيدى، - دەدى بانك وكىلى.
نازەركە عالىم الەۋمەتتىك جەلىلەردە باستاپقى جارناعا قاتىستى سۇراقتاردىڭ كوپ قويىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «وتباسى بانكتە» بۇرىننان دەپوزيت اشىپ، قاراجات جيناعان ازاماتتاردىڭ بۇل باعدارلامادا ارتىقشىلىعى بار. بانك وكىلىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، يپوتەكانى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسى ارقىلى راسىمدەۋ كەزىندە پايىزدىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بار. سوندىقتان دەپوزيتتە بۇرىننان قاراجاتى بار ازاماتتاردىڭ باعدارلامانى پايدالانۋدا تيىمدىلىگى جوعارى بولادى.
- ەگەر ءسىز بۇرىننان باستاپ جيناپ جۇرگەن بولساڭىز، بۇل سىزگە تەك كومەگىن تيگىزەدى. يپوتەكانى راسىمدەگەن كەزدە قۇرىلىس جيناق جۇيەسى ارقىلى جۇرگەندىكتەن، ءسىزدىڭ يپوتەكاڭىزدىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى ازايادى، - دەدى نازەركە عالىم.
قازىرگى تاڭدا باعدارلاماعا 90 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجى بولىنگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەيىن بۇل قاراجات كولەمى ۇلعايتىلۋى مۇمكىن.
ال دەپوزيتتە قاراجاتى جوق جانە باعدارلاماعا الدىن الا دايىندىقسىز قاتىساتىن ازاماتتار ءۇشىن نەسيە مولشەرلەمەسى %14,8 بولادى. ەگەر يپوتەكا سوماسى 50 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، ارتىق قاراجاتتى ساتىپ الۋشىنىڭ ءوزى تولەۋى كەرەك. بۇل تۋرالى تاراپتار نوتاريۋس ارقىلى كەلىسىم جاسايدى.
ءوتىنىم بەرۋ ءۇشىن ازاماتتارعا بىرنەشە مۇمكىندىك ۇسىنىلىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، «وتباسى بانكتىڭ» بولىمشەلەرىنە بارىپ ءوتىنىم بەرۋگە، بەينەقوڭىراۋ ارقىلى مەنەدجەردەن ونلاين كەڭەس الۋعا نەمەسە «باسپانا ماركەت» قوسىمشاسى مەن سايتى ارقىلى جەكە كابينەتتەن ءوتىنىم بەرۋگە بولادى.
بانك وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، باسپانالاردى «باسپانا ماركەت» پورتالىندا الدىن الا ورنالاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- بۇل بىزدە بۇرىننان كەلە جاتقان تاجىريبە. باعدارلاما باستالعان كەزدە ۇيلەردىڭ باعاسى شارىقتاپ كەتپەۋى ءۇشىن باسپانالاردى پورتالعا الدىن الا ورنالاستىرامىز. مىسالى قۇرىلىس كومپانياسى ءۇيدىڭ باعاسىن 50 ميلليون تەڭگە دەپ كورسەتسە، باعدارلاما باستالعان كەزدە ونىڭ باعاسىن وزدىگىنەن كوتەرە المايدى، سايتتاعى باعامەن قالادى. ەگەر قۇرىلىس كومپانياسى ءۇيدى سايتتان الىپ تاستاۋدى سۇراسا، ءبىز ول نىسان بويىنشا يپوتەكا راسىمدەي المايمىز. «ۇماي» باعدارلاماسىندا دا وسى شارتتى قولدانعىمىز كەلەدى، - دەدى نازەركە عالىم.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، يپوتەكا راسىمدەيتىن ايەل سالىمشىلار ەرلەردەن كوپ ەكەندىگىن جازعان ەدىك.