«ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسى تامىز ايىندا قايتا ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي» يپوتەكالىق باعدارلاماسى بيىل قايتا ىسكە قوسىلادى. ءوتىنىم قابىلداۋ تامىز ايىندا باستالادى.
بۇل تۋرالى «وتباسى بانكىنىڭ» باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات يبراگيموۆا الەۋمەتتىك جەلىدەگى تىكەلەي ەفير بارىسىندا مالىمدەدى.
- «ۇماي» يپوتەكالىق باعدارلاماسىنا قاتىستى جاقسى جاڭالىعىمىز بار. باعدارلامانى تامىز ايىندا ىسكە قوسامىز. العاشقى قارجى ءبولىندى،- دەدى ءلاززات يبراگيموۆا.
باعدارلاما تالاپتارىنا سايكەس، قاتىسۋشىلار باستاپقى جارنانى «وتباسى بانكىندەگى» دەپوزيتتە جيناۋى ءتيىس.
ەرەجەگە ساي رەسمي تابىسى بار جانە سوڭعى التى ايدا مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى تۇراقتى اۋدارىلىپ كەلگەن ايەلدەر ءوتىنىم بەرە الادى.
بۇعان دەيىن جاريالانعان تالاپتارعا سايكەس، العاشقى جارنا - ءىرى قالالاردا %20- دان، وڭىرلەردە %15 دان باستالادى.
سونداي-اق باعدارلاما اياسىندا 25 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن يپوتەكالىق نەسيە بەرۋ قاراستىرىلعان.
ەسكە سالايىق، «ۇماي» باعدارلاماسى 2021-جىلى ىسكە قوسىلىپ، 2023-جىلعا دەيىن جۇمىس ىستەدى. كەيىن ونى قارجىلاندىرۋ ۋاقىتشا توقتاتىلدى. باعدارلاما ازيا دامۋ بانكىنىڭ (ا د ب) قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
باستاپقىدا جوبانى 2025-جىلدىڭ باسىندا جاڭارتىلعان تالاپتارمەن قايتا ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان ەدى. الايدا باعدارلامانىڭ ىسكە قوسىلۋ مەرزىمى كەيىنگە شەگەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، باسپانانى باستاپقى (جاڭا ءۇي) جانە ەكىنشى نارىقتان الۋعا بولادى.