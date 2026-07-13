پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدان وتكىزۋ ەرەجەلەرى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ 2026-جىلعى 3-شىلدەدەگى بۇيرىعىنا ساي، پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدان وتكىزۋ قاعيدالارى مەن شارتتارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
- وسى پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدان وتكىزۋ قاعيدالارى مەن شارتتارى ەڭبەك كودەكسىنىڭ 139-بابىنىڭ 7-تارماعىنا، «ءبىلىم تۋرالى» زاڭنىڭ 44-بابىنىڭ 5-تارماعىنا، «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭنىڭ 14-بابىنا، «مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگى بار كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر تۋرالى» زاڭنىڭ 10-بابىنىڭ 1) تارماقشاسىنا سايكەس ازىرلەندى جانە پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدان وتكىزۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار، «بىلىكتىلىك ساناتى» ۇعىمى جاڭا رەداكسيادا جازىلعان.
- بىلىكتىلىك ساناتى - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ 2025-جىلعى 24-اقپانداعى 31-بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ پەداگوگتەرىنە ارنالعان كاسىپتىك ستاندارتتاردى جانە ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترىنىڭ 2009-جىلعى 13-شىلدەدەگى 338-بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن پەداگوگ لاۋازىمدارىنىڭ ۇلگىلىك بىلىكتىلىك سيپاتتامالارىنا (نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە 5750-بولىپ تىركەلگەن) سايكەس پەداگوگتىڭ كاسىبي قۇزىرەتتىلىك دەڭگەيى، - دەلىنگەن بۇيرىقتا.
ودان بولەك، مەملەكەتتىك قىزمەت «پەداگوگ-مودەراتور»، «پەداگوگ-ساراپشى» بىلىكتىلىك ساناتتارىنا پلاتفورما ارقىلى كورسەتىلەدى.
ال «پەداگوگ-زەرتتەۋشى»، «پەداگوگ-شەبەر»، «ءۇشىنشى ساناتتاعى باسشى»، «ەكىنشى ساناتتاعى باسشى»، «ءبىرىنشى ساناتتاعى باسشى»، «ءۇشىنشى ساناتتاعى باسشىنىڭ ورىنباسارى»، «ەكىنشى ساناتتاعى باسشىنىڭ ورىنباسارى»، «ءبىرىنشى ساناتتاعى باسشىنىڭ ورىنباسارى» بىلىكتىلىك ساناتتارىنا مەملەكەتتىك قىزمەت «سيفرلىق ۇكىمەتتىڭ» ۆەب پورتالى ارقىلى كورسەتىلەدى.
تومەندەگى قۇجاتتاردى ۇسىنۋ قاجەت:
· ءوتىنىش؛
· ءبىلىمى تۋرالى ديپلوم (سيفرلىق جۇيەلەردە مالىمەتتەر بولماعان جاعدايدا)؛
· قايتا دايارلاۋ كۋرستارىنان وتكەنىن راستايتىن قۇجات (بولعان جاعدايدا) ؛
· قىزمەتكەردىڭ ەڭبەك ءوتىلىن راستايتىن قۇجات (سيفرلىق جۇيەلەردە مالىمەتتەر بولماعان جاعدايدا)؛
· ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگانمەن كەلىسىلگەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان وتكەندىگى تۋرالى سەرتيفيكات؛
· بىلىكتىلىك ساناتىنىڭ بەرىلگەنىن راستايتىن كۋالىك پەن بۇيرىق (بىلىكتىلىك ساناتى بار تۇلعالار ءۇشىن)؛
· كاسىبي جەتىستىكتەرى مەن تاجىريبەسى جونىندەگى قۇجاتتار؛
· ءبىلىم الۋشىلاردىڭ جەتىستىكتەرىن راستايتىن قۇجاتتار؛
· ەسسە (250-300 ءسوز).
ال جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجات، ءبىلىمى جانە ەڭبەك ءوتىلى تۋرالى مالىمەتتەر ەلەكتروندىق ۇكىمەت ارقىلى ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ سيفرلىق جۇيەلەرىنەن الىنادى.
«پەداگوگ-مودەراتور» جانە «پەداگوگ-ساراپشى» بىلىكتىلىك ساناتتارىنا اتتەستاتتالۋشىلاردىڭ قۇجاتتارى پلاتفورمادا قالىپتاستىرىلادى.
قىزمەت كورسەتۋشى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر مونيتورينگىنىڭ سيفرلىق جۇيەسىنە قىزمەت كورسەتۋ كەزەڭدەرى تۋرالى دەرەكتەردىڭ ەنگىزىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
وسى قاعيدالارعا وزگەرىستەر نەمەسە تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەن جاعدايدا، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار تۋرالى اقپاراتتى «سيفرلىق ۇكىمەتتىڭ» وپەراتورىنا، قىزمەت كورسەتۋشىلەرگە جانە ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىنا جىبەرەدى.
پەداگوگتەردىڭ ءبىلىمىن باعالاۋدان وتكەن اتتەستاتتالۋشىلاردىڭ سيفرلىق دەرەكتەر بازاسى بەس جىل بويى ساقتالادى.
اتتەستاتتاۋ وقۋ جىلىندا ءبىر رەت وتكىزىلەدى. اتتەستاتتاۋعا وتىنىشتەر ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگان بەلگىلەگەن مەرزىمدەردە قابىلدانادى.
قىزمەت ناتيجەلەرىن كەشەندى تۇردە تالداپ، قورىتىندىلاۋ اعىمداعى وقۋ جىلىنىڭ قاڭتار-تامىز ايلارى ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى.
بۇيرىق 2026-جىلعى 21-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پەداگوگتەردىڭ ءبىلىمىن باعالاۋعا وتىنىشتەر قابىلداۋ باستالعانىن جازعانبىز.