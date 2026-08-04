اتۋيروۆكا مەن پيرسينگ جاساتقان ادام نەگە قان دونورى بولا المايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قان دونورى بولعىسى كەلەتىن ءاربىر ازامات مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى. سونىڭ ناتيجەسىنە قاراي كەيبىر ازاماتتارعا قان تاپسىرۋعا ءبىرجولا تىيىم سالىنسا، ەندى بىرىنە بەلگىلى ءبىر ۋاقىت وتكەننەن كەيىن عانا دونور بولۋعا رۇقسات بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ترانسفۋزيولوگيا عىلىمي- وندىرىستىك ورتالىعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم ەتتى.
ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، دونورلىققا قارسى كورسەتىلىمدەر ەكى توپقا بولىنەدى: ابسوليۋتتى جانە ۋاقىتشا.
- ابسوليۋتتى قارسى كورسەتىلىمدەرگە ا ي ت ۆ ينفەكسياسى، В جانە С ۆيرۋستى گەپاتيتتەرى، مەرەز، تۋبەركۋلەزدىڭ بەلسەندى ءتۇرى، قاتەرلى ىسىكتەر، قان جۇيەسىنىڭ اۋرۋلارى، اۋىر جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى جانە باسقا دا سوزىلمالى اۋرۋلار جاتادى، - دەدى ورتالىعى قوعاممەن بايلانىس جانە ىنتىماقتاستىق ءبولىمىنىڭ باسشىسى الما دەمەۋوۆا.
ال كەيبىر جاعدايدا ازاماتتار بىردەن دونور بولا المايدى. دارىگەرلەر مۇنداي ادامدارعا دەنساۋلىعى قالپىنا كەلگەنشە نەمەسە بەلگىلەنگەن مەرزىم اياقتالعانشا قان تاپسىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنادى.
- ماسەلەن، ادام جەدەل رەسپيراتورلىق ينفەكسيامەن اۋىرسا، انتيبيوتيك قابىلداپ جۇرسە، جاقىندا ۆاكسينا سالدىرسا، وتا جاساتسا، جۇكتى بولسا، بوسانعاننان كەيىن قالپىنا كەلۋ كەزەڭىندە جۇرسە نەمەسە تاتۋيروۆكا، پيرسينگ جاساتقان بولسا، ۋاقىتشا قان دونورى بولا المايدى، - دەدى ءبولىم باسشىسى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، بۇل تالاپتار دونوردىڭ دەنساۋلىعىن عانا ەمەس، قان قۇيىلاتىن ناۋقاستىڭ قاۋىپسىزدىگىن دە قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سوڭعى ون جىلدا 140 مىڭنان استام تۇراقتى قان دونورى تىركەلدى.