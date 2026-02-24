اتىراۋدا ەكى كىسىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن ىزدەۋدە جۇرگەن ەر ادام يندونەزيادا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM- ق ر ءى ءى م اتىراۋ وبلىسىنداعى قوس كىسى ءولتىرۋ ءىسى بويىنشا كۇدىكتىنى يندونەزيادا ۇستادى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ناتيجەسىندە يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا اسا اۋىر قىلمىس جاسادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن ەر ادامدى ۇستادى. ول ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگى بويىنشا كۇدىككە الىنعان. ونىمەن بىرگە بۇعان دەيىن حابار-وشارسىز كەتتى دەپ حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالانعان بۇرىنعى جۇبايى دا انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلعى قاراشا ايىندا اتىراۋ وبلىسىندا كۇدىكتى ۇزاققا سوزىلعان تۇرمىستىق جانجال مەن پايداكۇنەمدىك نيەت نەگىزىندە ەكى ادامدى قاساقانا ءولتىرۋدى الدىن الا جوسپارلاپ، جۇزەگە اسىرعان. قىلمىستى جاساعاننان كەيىن ءىزىن جاسىرۋ ماقساتىندا مايىتتەردى شارۋاشىلىق قۇرىلىسىنىڭ استىنا كومىپ، قان ىزدەرىن جويعان، سونداي-اق جابىرلەنۋشىلەردىڭ مۇلكى مەن قاراجاتىن يەمدەنگەن.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، قازىرگى ۋاقىتتا ولاردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا دەپورتاتسيالاۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن پاۆلوداردا ىزدەۋدە جۇرگەن 15 قىلمىسكەر ۇستالعانىن جازعان ەدىك.