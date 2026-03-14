اتىراۋدا بالالاردى ەرتە جاستان ەڭبەككە جانە كاسىپكە باۋلۋ جوباسى ىسكە قوسىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق «ەرتە جاستان ەڭبەككە جانە كاسىپكە باۋلۋ» جوباسىنا قاڭتار ايىنان باستاپ 5 مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىم قاتىسىپ كەلەدى. ونىڭ ىشىندە 3 مەملەكەتتىك جانە 2 جەكەمەنشىك بوبەكجاي- باقشا بار، - دەپ حابارلايدى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى.
جوباعا 4- 5 جاس ارالىعىنداعى 581 بالا قاتىسىپ، 43 پەداگوگ تارتىلعان. سونىمەن قاتار BabySkills - الەمدىك دەڭگەيدە قولدانىلاتىن JuniorSkills پەن WorldSkills باعدارلامالارىنىڭ جالعاسى. ونىڭ ەرەكشەلىگى - بالالاردى ماماندىقتارمەن تانىستىرۋ بالاباقشا كەزەڭىنەن باستالادى.
وسىنىڭ ارقاسىندا بالالار ءارتۇرلى ماماندىقتارمەن تانىسىپ، ەڭبەك پەن كاسىپ داعدىلارىن ويىن جانە تاجىريبە ارقىلى مەڭگەرەدى. بۇل ولاردىڭ ەرتە جاستان قىزىعۋشىلىعىن وياتىپ، شىعارماشىلىق قابىلەتتەرىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- اتىراۋ وبلىسىنان اتىراۋ قالاسىنداعى №29 «نۇرسايا» ، №39 «اق كوگەرشىن» بوبەكجاي- باقشالارى، جەكەمەنشىك «ميراس» جانە «التىن ساقا» بوبەكجاي- باقشالارى، سونداي- اق ماحامبەت اۋدانىنداعى «التىن-اي» بوبەكجاي- باقشاسى قاتىسىپ وتىر. جوبا اياسىندا بالاباقشالاردا بالالارعا ارنالعان زەرگەرلىك، اسپازدىق، تىگىنشىلىك، ينجەنەرلىك زەرتحانا، قۇرىلىس الاڭى، جىلىجاي مەن باۋ- باقشا، سونداي- اق قولونەر باعىتىنداعى تاجىريبەلىك جۇمىستار ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. بۇل بالالاردىڭ ەڭبەككە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ەرتە جاستان قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى اتىراۋ وبلىسى ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنىڭ باس مامانى گۇلسىم گيلمانوۆا.
«ەرتە جاستان ەڭبەككە جانە كاسىپكە باۋلۋ» دەپ اتالاتىن جوبا بۇلدىرشىندەردى ەڭبەكسۇيگىشتىككە تاربيەلەۋدى جانە ولاردىڭ قابىلەتىن جەتىلدىرۋدى ماقسات ەتەدى. ول جونىندە قر وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا تولىعىراق مالىمەت بەردى.