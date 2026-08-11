اتىراۋدا پوليسەيلەرگە شابۋىل جاساعان ءۇش ەر ادام باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساپ، قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارىپ جۇرگەن بيلىك وكىلدەرىنە كۇش كورسەتكەن ءۇش ەر ادامنىڭ جازاسى كۇشەيتىلدى. كاسساسيالىق سوت باس پروكۋراتۋرانىڭ نارازىلىعىن قاراپ، سوت اكتىلەرىنە وزگەرىس ەنگىزدى.
بۇعان دەيىن قىزىلقوعا اۋداندىق سوتى ب. مەن ا. -نى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە شابۋىل جاساعانى ءۇشىن 4 جىلعا، ال ج. -نى 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا سوتتاعان.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، وقيعا ماقات اۋدانىندا بولعان. ماس كۇيدەگى ءبىر توپ ەر ادام پوليسيا شاقىرىلعان جەرگە كەلگەن قىزمەتكەرلەرگە بەلسەندى قارسىلىق كورسەتكەن.
وقيعا كەزىندە ولار پوليسيا قىزمەتكەرلەرىن تەپكىلەپ، قارۋ رەتىندە اعاش تاياق پەن تاس قولدانعان. سالدارىنان پوليسەيلەردىڭ بىرەۋى ورتاشا اۋىرلىقتاعى دەنە جاراقاتىن العان.
باس پروكۋراتۋرانىڭ نارازىلىعىن قاراعان كاسساسيالىق سوت بۇرىن تاعايىندالعان جازانى ءادىل ەمەس ءارى جاسالعان قىلمىستىڭ اۋىرلىعىنا سايكەس كەلمەيدى دەپ باعالاعان.
سوتتىڭ مالىمەتىنشە، سوتتالعانداردىڭ ارەكەتى قوعامدىق ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزىپ قانا قويماي، قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارىپ جۇرگەن پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرگەن. وسىعان بايلانىستى ولاردىڭ ارەكەتى قوعامعا جوعارى قاۋىپ توندىرەتىنى ەسكەرىلگەن.
ناتيجەسىندە ب. مەن ا. -عا 4 جىلدان باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، ال ج. -عا 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
سوتتالعاندار سوت زالىندا بىردەن كۇزەتپەن قاماۋعا الىندى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، وقيعا ماقات اۋدانىندا بولعان. ماس كۇيدەگى ءبىر توپ ەر ادام پوليسيا شاقىرىلعان جەرگە كەلگەن قىزمەتكەرلەرگە بەلسەندى قارسىلىق كورسەتكەن.