ۆاتيكان ءجۇز جىل بويى ساقتاعان كانادالىق ۇندىستەردىڭ ەكسپوناتتارىن قايتارىپ بەردى
استانا. KAZINFORM - ريم پاپاسى ليەۆ XIV كانادانىڭ كاتوليك ەپيسكوپتارىنىڭ كونفەرەنسياسى وكىلدەرىنە كانادالىق ۇندىستەرگە تيەسىلى مادەني قۇندىلىقتاردى قايتاردى، دەپ ۆاتيكان باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمەي جاساي وتىرىپ تاسس اگەنتتىگى جازدى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاماسىندا:
— اۋديەنتسيا بارىسىندا پاپا ۆاتيكان مۋزەيىنىڭ ەتنولوگيالىق كوللەكتسياسىنان 62 ارتەفاكتتى كونفەرەنسياعا تاپسىردى، — دەلىنگەن.
بۇل ەكسپوناتتار 1923- 1925 -جىلدار ارالىعىندا كاتوليك ميسسيونەرلەرى ارقىلى ريمگە اكەلىنگەن. 1925 -جىلى ولار ۆاتيكان مۋزەيىنە ورنالاستىرىلىپ، شامامەن ءبىر عاسىر بويى ساقتالعان.
2024 -جىلى قازان ايىندا The Globe and Mail گازەتى وتتاۆا مەن ريمدەگى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، پاپانىڭ كانادالىق ۇندىستەردىڭ مادەني قۇندىلىقتارىن كاتوليكتىك روجدەستۆوعا دەيىن كاناداعا قايتارۋ نيەتى تۋرالى حابارلاعان ەدى.
كانادالىق ۇندىستەر بۇل قۇندىلىقتاردى وتانىنا قايتارۋعا جىلدار بويى تىرىسقان، ءبىراق ءساتسىز قادام بولعان ەدى.
جاعداي تەك 2021 -جىلى وزگەردى: كانادادا بۇرىن ريم- كاتوليك شىركەۋىنىڭ قاراۋىنا كىرگەن ءۇش ءۇندىس بالالار ينتەرناتى اۋماعىندا مىڭنان استام اتى- ءجونى بەلگىسىز كىشكەنتاي بالالاردىڭ ءقابىرى تابىلدى. بۇل جاڭالىق قوعامدى ءدۇر سىلكىندىرىپ، بيلىكتەن مەكتەپ اۋماعىن قازۋعا رۇقسات سۇرالدى. سول كەزدە ريم- كاتوليك شىركەۋىنەن كانادالىق ۇندىستەردەن رەسمي كەشىرىم سۇراۋ ۇسىنىلدى، سول كەزدەگى پرەمەر-مينيستر دجاستين تريۋدو دا ءۇن قوستى.
2022 -جىلى پاپا فرانتسيسك ارنايى كانادالىق ينتەرناتتارداعى بالالارعا قاتىگەزدىك كورسەتكەنى ءۇشىن رەسمي كەشىرىم سۇرايتىنىن جاريالادى. ال 2024 -جىلى دجاستين تريۋدو ۆاتيكانعا ساپارى كەزىندە پاپادان كانادالىق ۇندىستەرگە تيەسىلى مادەني قۇندىلىقتاردى قايتارۋدى سۇراعان بولاتىن.