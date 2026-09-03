اتى اڭىزعا اينالعان Pajero جول تالعامايتىن كولىگى جەتى جىلدان كەيىن نارىققا قايتا ورالدى
استانا. KAZINFORM - اتى اڭىزعا اينالعان Pajero جول تالعامايتىن كولىگى الەمدىك نارىققا قايتا ورالادى. Mitsubishi Motors جەتى جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن جاپونيادا مودەلدىڭ جاڭا بۋىنىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kyodo اگەنتتىگى.
جاڭا Pajero العاش تايلاند نارىعىنا شىعادى. جاپونيا مەن اۋستراليادا ساتىلىمى 2027 -جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن باستالادى. كەلەر جىلدان باستاپ Mitsubishi جول تالعامايتىن كولىكتى وڭتۇستىك-شىعىس ازيا، لاتىن امەريكاسى جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىن قوسا العاندا، شامامەن 100 نارىققا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر.
Pajero - Mitsubishi- ءدىڭ ەڭ تانىمال مودەلدەرىنىڭ ءبىرى. العاشقى بۋىنى 1982 -جىلى تانىستىرىلعاننان بەرى كومپانيا الەم بويىنشا 3,29 ميلليوننان استام Pajero شىعاردى. جول تالعامايتىن كولىك ۇزاق ساپارلارعا ارنالعان سەنىمدى اۆتوموبيل رەتىندە تانىلدى. ال دەبيۋتىنەن ءبىر جىل وتكەن سوڭ ءىرى راللي جارىسىندا ءوز ساناتى بويىنشا جەڭىسكە جەتتى.
- ءبىز Mitsubishi Motors-تىڭ ەڭ ۇزدىك تەحنولوگيالارىن بىرىكتىرىپ، بارلىق رەسۋرستارىمىزدى جۇمىلدىردىق، - دەدى كومپانيا پرەزيدەنتى كەيسۋكە كيشيۋرا باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا مودەل بارلىق جاعىنان ەلەۋلى وزگەرىسكە ۇشىراعان.
Mitsubishi Pajero-نىڭ ورالۋى كومپانيانىڭ ىشكى نارىقتاعى ساتىلىمىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى دەپ ۇمىتتەنەدى. اۆتوكونتسەرن 2030 قارجى جىلىنا قاراي جاپونياداعى ساتىلىمدى 2024 قارجى جىلىمەن سالىستىرعاندا %50- عا، شامامەن 180 مىڭ اۆتوموبيلگە دەيىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر.
الداعى ۋاقىتتا Mitsubishi كونسەرنى Pajero-نىڭ كولەمى كىشىرەيتىلگەن ەكى نۇسقاسىن دا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر.
مودەل جول تالعامايتىن كولىكتەرگە سۇرانىس جوعارى بولىپ تۇرعان كەزەڭدە نارىققا قايتا ورالىپ وتىر. MarkLines زەرتتەۋ كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى جاپونياداعى ءىرى جول تالعامايتىن كولىكتەر نارىعىنىڭ كولەمى شامامەن 100 مىڭ اۆتوموبيل بولعان.
بۇل سەگمەنتتە Toyota شىعاراتىن Land Cruiser كوش باستاپ تۇر. ونىڭ ۇلەسىنە نارىقتىڭ شامامەن %40- ى تيەسىلى.
ەسكە سالا كەتسەك، Mitsubishi Motors بيىل مامىر ايىندا اتى اڭىزعا اينالعان Pajero جول تالعامايتىن كولىگىن قايتا شىعاراتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
سونداي- اق Mitsubishi قازاقستاننان سيرەك كەزدەسەتىن گاللي مەتالىن يمپورتتاي باستايتىنىن حابارلاعان.