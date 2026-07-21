اۆتونەسيە بەرۋ شارتتارى جەڭىلدەي مە
استانا. KAZINFORM - ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ازاماتتارعا اۆتونەسيە بەرگەندە، بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيسيەنتىن (ب ج ك) ەسەپكە الماۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە سالا ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ مالىمدەدى.
- بۇل - ءبىزدىڭ ماڭىزدى ۇسىنىسىمىز ءارى ءبىز ونى قولدايمىز. ال قازىرگى ءتارتىپ جىل سوڭىنا دەيىن كۇشىندە بولادى. دەگەنمەن، ءبىز ۇكىمەتكە اتالعان ۇسىنىستى ەنگىزدىك. بۇل باستامانى ۇلتتىق بانك تە قولدايدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى مينيستر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىسكە سايكەس، اۆتونەسيە راسىمدەۋ كەزىندە بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيسيەنتى ەسەپكە الىنبايدى. ال سالىقتىق مىندەتتەمەلەر بۇرىنعىداي ساقتالادى.
اۆتوليزينگتىڭ اۆتونەسيەدەن قانداي ارتىقشىلىعى بار
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە جەكە تۇلعالارعا ارنالعان اۆتوليزينگتىڭ ارتىقشىلىقتارى مەن ونىڭ اۆتونەسيەدەن ايىرماشىلىعىن ءتۇسىندىردى.
- بۇل باعدارلاما ءتيىمدى دەپ ەسەپتەيمىز. ويتكەنى، ول - اۆتوكولىك ساتىپ الۋدىڭ قوسىمشا مۇمكىندىگى. ءيا، العاشقى ايلاردا مەملەكەتتىك ورگاندار ءبىرقاتار قوسىمشا ۇسىنىسىن جەتكىزىپ، ولاردىڭ بارلىعى پىسىقتالدى. جاقىن ارادا ءتيىستى اقپارات جاريالانادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ال قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعىنىڭ پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆا بۇل تەتىكتىڭ اۆتونەسيەدەن ايىرماشىلىعىن ءتۇسىندىردى.
- اۆتوكولىكتى نەسيەگە العاندا، ول بىردەن ءسىزدىڭ اتىڭىزعا راسىمدەلەدى. بۇل جەردە تەك قارجىلىق مىندەتتەمە بولادى، ياعني ءسىز كولىكتىڭ قۇنىن بەلگىلى ءبىر مەرزىمدە تولەيسىز. ال ليزينگ - وزگەشە تەتىك. اۆتوكولىك ليزينگتىك كومپانيانىڭ، ياعني زاڭدى تۇلعانىڭ اتىنا راسىمدەلەدى. كومپانيا قارجى بەرەدى. ساتىپ الۋشى ءوزى جۇرگىزگىسى كەلەتىن كولىكتى تاڭدايدى. مەرزىم سوڭىندا ونى ساتىپ الۋىنا دا، الماۋىنا دا بولادى. تاڭداۋ مۇمكىندىگى بار، - دەدى انار ماقاشيەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، باعدارلامانىڭ باستى ارتىقشىلىعى - اۆتونەسيەمەن سالىستىرعاندا شارتتارى ءتيىمدى.
- ساتىپ الۋشى اۆتوكولىكتى باستاپقى جارنامەن دە، باستاپقى جارناسىز دا الا الادى. سونداي-اق، بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە سەرۆيستىك قىزمەتتەردىڭ تولىق پاكەتىمەن راسىمدەۋىنە بولادى. ودان باس تارتىپ، تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ مەن جوندەۋ جۇمىستارىن ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جۇرگىزۋدى تاڭداۋعا دا مۇمكىندىك بار، - دەپ ءتۇسىندىردى انار ماقاشيەۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەكە تۇلعالارعا ارنالعان اۆتوليزينگ باعدارلاماسى قايتا ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.