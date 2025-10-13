ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    اۆتومەكتەپتەر ءى ءى م رۇقساتىمەن عانا اشىلاتىن بولادى

    استانا. KAZINFORM - اۆتومەكتەپتەر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رۇقساتىمەن عانا اشىلاتىن بولادى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.

    автомектеп
    Фото: Pixabay

    ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جول قاۋىپسىزدىگى سالاسىندا سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلىپ جاتىر. ناتيجەسىندە 19 مىڭ جۇرگىزشى اكىمشىلىك قاماۋعا الىنىپ، 22 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى.

    - وسىعان قاراماستان جولدارداعى جاعداي كۇردەلى. اپاتتىڭ بىرنەشە سەبەبى بار. جۇرگىزۋشىلەردىڭ دايىندىق دەڭگەيى تومەن. ولار جىلدامدىقتى ىسىرىپ، باسىپ وزۋ كەزىندە تاۋەكەلگە بارادى. رۋلدە ۇيىقتاپ كەتەدى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ ءى ءى م- دە ءوتىپ جاتقان ۇكىمەت ساعاتىندا.

    ءمينيستردىڭ اتاپ ايتۋىنشا، 2018 -جىلدان بەرى اۆتومەكتەپتەردە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جوق.

    - ءبارىن ورنىنا قويامىز. وتكەن جىلى وزدىگىنەن دايىندىقتى جويدىق. بارلىق اۆتومەكتەپتى ەسەپكە الدىق. كۋرستار تۋرالى كۋالىك پەن مەديتسينالىق انىقتامانى ەلەكتروندى فورماتقا اۋىستىردىق. اۆتومەكتەپتەردى اشۋ كەزىندە رۇقسات بەرۋ ءتارتىبى بويىنشا تۇزەتۋلەر ەنگىزەمىز، - دەدى ول.

