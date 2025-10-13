اۆتومەكتەپتەر ءى ءى م رۇقساتىمەن عانا اشىلاتىن بولادى
استانا. KAZINFORM - اۆتومەكتەپتەر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رۇقساتىمەن عانا اشىلاتىن بولادى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جول قاۋىپسىزدىگى سالاسىندا سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلىپ جاتىر. ناتيجەسىندە 19 مىڭ جۇرگىزشى اكىمشىلىك قاماۋعا الىنىپ، 22 ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى.
- وسىعان قاراماستان جولدارداعى جاعداي كۇردەلى. اپاتتىڭ بىرنەشە سەبەبى بار. جۇرگىزۋشىلەردىڭ دايىندىق دەڭگەيى تومەن. ولار جىلدامدىقتى ىسىرىپ، باسىپ وزۋ كەزىندە تاۋەكەلگە بارادى. رۋلدە ۇيىقتاپ كەتەدى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ ءى ءى م- دە ءوتىپ جاتقان ۇكىمەت ساعاتىندا.
ءمينيستردىڭ اتاپ ايتۋىنشا، 2018 -جىلدان بەرى اۆتومەكتەپتەردە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جوق.
- ءبارىن ورنىنا قويامىز. وتكەن جىلى وزدىگىنەن دايىندىقتى جويدىق. بارلىق اۆتومەكتەپتى ەسەپكە الدىق. كۋرستار تۋرالى كۋالىك پەن مەديتسينالىق انىقتامانى ەلەكتروندى فورماتقا اۋىستىردىق. اۆتومەكتەپتەردى اشۋ كەزىندە رۇقسات بەرۋ ءتارتىبى بويىنشا تۇزەتۋلەر ەنگىزەمىز، - دەدى ول.