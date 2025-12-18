اۆتوكولىكتەرگە مەملەكەتتىك تۋدى ءىلۋ بويىنشا مادەنيەت مينيسترلىگى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك كۇنىن مەرەكەلەۋ بارىسىندا الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەلدىڭ مەملەكەتتىك تۋىن اۆتوكولىكتەردە پايدالانۋ ماسەلەسى كەڭىنەن تالقىلاندى.
اتاپ ايتقاندا، اۆتوكولىك سىرتىنا مەملەكەتتىك تۋدى ىلگەن ازاماتتاردى جول-پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءتۇرلى سەبەپتەرمەن توقتاتقانى جونىندە اقپاراتتار جاريالاندى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەتتىك تۋدى كولىككە ورنالاستىرعان ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلمايدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن ايماقتىق پوليتسيا دەپارتامەنتتەرىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، 16-جەلتوقساندا كولىك جۇرگىزۋشىلەرى تەك جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزعان جاعدايدا عانا توقتاتىلعان.
- مەملەكەتتىك رامىزدەردى قولدانۋدىڭ زاڭمەن بەلگىلەنگەن ەرەجەلەرى بار. مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ولاردىڭ دۇرىس قولدانۋ ءتارتىبىن قاداعالايدى. ءبىز ازاماتتاردىڭ پاتريوتتىق سەزىمىن ءبىلدىرۋ، قازاقستاندىق بىرەگەيلىكتى ساقتاۋ، ەل مەن ازاماتتاردىڭ جەتىستىكتەرىن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك رامىزدەردى پايدالانۋدى قولدايمىز، ءبىراق ول قولدانىستاعى زاڭناما شەڭبەرىندە جۇزەگە اسۋى ءتيىس، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
قازاقستاندا «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداسى ءتۇرلى جاعدايلار مەن ازاماتتىق بەلسەندىلىككە قاراماستان، بارلىعىنا بىردەي.
ايتا كەتەلىك تاۋەلسىزدىك كۇنى كولىكتەردى زاڭسىز توقتاتقان پوليتسەيلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.