اۆتوكولىك ساتىپ الۋعا ليزينگ تەتىگى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - جەكە تۇلعالارعا جەڭىل اۆتوكولىك ساتىپ الۋ بويىنشا ليزينگ تەتىگى ەنگىزىلەدى. بۇل ازاماتتاردىڭ اۆتوكولىك ساتىپ الۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ەلدە ازاماتتار ءۇشىن اۆتوكولىك ساتىپ الۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت اعىمداعى ەكونوميكالىق رەفورمالار شەڭبەرىندە ءبىرقاتار شارا دايىندادى.
ولاردىڭ ءبىرى وتاندىق اۆتووندىرۋشىلەر مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر حالىقتىڭ جەڭىل اۆتوكولىك ساتىپ الۋىن قارجىلاندىرۋ جونىندەگى باعدارلامالارىن ودان ءارى جالعاستىرۋ، بۇدان بولەك حالىقارالىق تاجىريبەگە سايكەس، جەكە تۇلعالار ءۇشىن جەڭىل اۆتوكولىك ساتىپ الۋعا ليزينگ تەتىگى ەنگىزىلىپ جاتىر.
ليزينگ - اۆتوكولىكتى مەنشىككە ساتىپ الۋ قۇقىعى مەن ۇزاق مەرزىمدى جالداۋ. بۇل شارالار حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ اۆتوكولىك ساتىپ الۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان، - دەدى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت بەكتەنوۆكە ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا قاتىستى تاپسىرما بەرگەن ەدى.