«اۆتوجول+» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعانى راس پا - مينيسترلىك تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ينتەرنەت كەڭىستىگىندە تاراپ جاتقان «اۆتوجول+» جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيەلەۋ باعدارلاماسى تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن رەسمي تۇردە مالىمدەيدى.
- مينيسترلىك بۇل حابارلامادا كورسەتىلگەن شارتتار بويىنشا (اۆتوكولىك قۇنىنىڭ %10- دان %50- عا دەيىنگى بولىگى سۋبسيديالانادى، نەسيەنىڭ جىلدىق مولشەرلەمەسى %2- دان باستالادى، باستاپقى جارنا تالاپ ەتىلمەيدى جانە ت. ب.) ەشقانداي رەسمي باستاما نەمەسە باعدارلاما جاريالاعان جوق. اتالعان اقپارات شىندىققا جاناسپايدى جانە ونىڭ الاياقتىق ماقساتتا جاسالعان بولۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ەسكەرتەمىز، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
مينيسترلىك ازاماتتاردى مۇقيات بولۋعا شاقىرادى:
كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەڭىزدەر؛
جەكە دەرەكتەرىڭىزدى تەكسەرىلمەگەن، بەيرەسمي سايتتارعا ەنگىزبەڭىزدەر؛
اقپاراتتى تەك مينيسترلىكتىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىنان الىڭىزدار.
بۇدان بۇرىن WhatsApp ،Telegram جانە باسقا دا شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى قولدانۋعا تىيىم سالىنادى دەگەن جالعان اقپارات تاراعانىن جازعانبىز.