    19:56, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    «اۆتوجول+» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعانى راس پا - مينيسترلىك تۇسىنىكتەمە بەردى

    استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ينتەرنەت كەڭىستىگىندە تاراپ جاتقان «اۆتوجول+» جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيەلەۋ باعدارلاماسى تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن رەسمي تۇردە مالىمدەيدى.

    автокредит
    Фото: Pixabay

    - مينيسترلىك بۇل حابارلامادا كورسەتىلگەن شارتتار بويىنشا (اۆتوكولىك قۇنىنىڭ %10- دان %50- عا دەيىنگى بولىگى سۋبسيديالانادى، نەسيەنىڭ جىلدىق مولشەرلەمەسى %2- دان باستالادى، باستاپقى جارنا تالاپ ەتىلمەيدى جانە ت. ب.) ەشقانداي رەسمي باستاما نەمەسە باعدارلاما جاريالاعان جوق. اتالعان اقپارات شىندىققا جاناسپايدى جانە ونىڭ الاياقتىق ماقساتتا جاسالعان بولۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ەسكەرتەمىز، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.

    مينيسترلىك ازاماتتاردى مۇقيات بولۋعا شاقىرادى:

    كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەڭىزدەر؛

    جەكە دەرەكتەرىڭىزدى تەكسەرىلمەگەن، بەيرەسمي سايتتارعا ەنگىزبەڭىزدەر؛

    اقپاراتتى تەك مينيسترلىكتىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىنان الىڭىزدار.

    بۇدان بۇرىن WhatsApp ،Telegram جانە باسقا دا شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى قولدانۋعا تىيىم سالىنادى دەگەن جالعان اقپارات تاراعانىن جازعانبىز.

