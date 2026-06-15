اتوم سالاسىنىڭ ماماندارى جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىنا سايكەس، استانادا وتكەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمدى جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋگە قوسقان زور ۇلەسى، سونداي-اق ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن قورعانىس قابىلەتىن قامتاماسىز ەتۋ، زاڭدىلىق پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ جولىنداعى ەڭبەگى ءۇشىن ءبىرقاتار مامان «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەملەكەتتىك مەدالىمەن ماراپاتتالدى.
جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداعا يە بولعاندار:
• بيبىگۇل ەسىلباي قىزى بايعازينا - «قازاقستاندىق اتوم ەلەكتر ستانسيالارى» ج ش س توپ جەتەكشىسى؛
• ءاليدار باعلان ۇلى جۇنىسبايەۆ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ باسقارما باسشىسى؛
• گۇلدەن ساكەن - «قازاقستاندىق اتوم ەلەكتر ستانسيالارى» ج ش س دەپارتامەنت ديرەكتورى؛
• قانات سامات ۇلى تۇياقبايەۆ - قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ باسقارما باسشىسى.
ناگرادالاردى تابىستاۋ بارىسىندا باسشىلىق ماراپات يەلەرىنىڭ جوعارى كاسىبيلىگىن، جاۋاپكەرشىلىگىن جانە اتوم سالاسىن دامىتۋعا، مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق ماڭىزدى مەملەكەتتىك مىندەتتەردى تابىستى ىسكە اسىرۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتىك ناگرادالاردىڭ تابىستالۋى مامانداردىڭ ەڭبەگى مەن كاسىبي جەتىستىكتەرىنە بەرىلگەن جوعارى مەملەكەتتىك باعانىڭ ايقىن كورىنىسى بولىپ تابىلادى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدىڭ بەيبىت اتوم بويىنشا عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى كۇشەيتەتىنى تۋرالى جازدىق.