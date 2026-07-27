اتتان قۇلاپ، ەكى تاۋلىك دالادا جاتقان ەر ادام امان قالدى
استانا. قازاقپارات - قوستاناي وبلىسىندا مال ىزدەۋگە شىعىپ، اتتان قۇلاعان 49 جاستاعى ەر ادام اشىق دالادا ەكى تاۋلىككە جۋىق جاتقان. اۋىر جاراقات العان ازامات وزدىگىنەن قوزعالا الماي، ۇيالى تەلەفونى بولماعاندىقتان كومەك تە شاقىرا الماعان، دەپ حابارلايدى «24KZ».
وقيعا امانگەلدى اۋدانىندا بولعان. پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 26 -شىلدەگە قاراعان ءتۇنى «102» ارناسىنا ەر ادامنىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن. تۋىستارى ونىڭ مال ىزدەۋگە شىعىپ، ۇيىنە ورالماعانىن ايتقان. حابارلاما تۇسكەن بويدا بەس پوليتسيا قىزمەتكەرىنەن قۇرالعان ىزدەستىرۋ توبى قۇرىلىپ، ءتۇن ىشىندە ىزدەۋ جۇمىستارى باستالعان. تاڭعى ساعات 05:00 شاماسىندا جوعالعان ازامات ءۇشتوعاي اۋىلىنان شامامەن 60 شاقىرىم جەردەگى اشىق دالادان تابىلدى.
بەلگىلى بولعانداي، ول اتتان قۇلاپ، بىرنەشە قابىرعاسىن سىندىرىپ، ءتۇرلى دەنە جاراقاتىن العان. سونىڭ سالدارىنان وزدىگىنەن قوزعالا الماي، ەكى تاۋلىككە جۋىق دالادا جاتقان. پوليتسەيلەر وعان وقيعا ورنىندا العاشقى مەديسينالىق كومەك كورسەتىپ، جەدەل جاردەم شاقىرعان. كەيىن ەر ادام دارىگەرلەردىڭ قاراۋىنا جەتكىزىلدى. پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ىزدەستىرۋ توبىنىڭ جەدەل ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ازاماتتىڭ ءومىرىن امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولدى.