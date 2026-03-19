پاتسيەنتتەر ەندى قىزمەت ساپاسىن وزدەرى باقىلاي الادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە مەديتسينالىق قىزمەتتەردى QR- كود ارقىلى باقىلاۋ ءۇشىن qalqan ەكوجۇيەسى ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
Qalqan سيفرلىق ەكوجۇيەسىن ەنگىزۋ مەديتسينالىق قىزمەتتەردى راستاۋ پروتسەسىنە ناۋقاستاردى تارتۋعا جانە جالعان تىركەۋلەردى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. QR- كودتاردى پايدالانۋ جانە موبيلدى قوسىمشالارمەن ينتەگراتسيالاۋ ارقىلى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندەگى اشىقتىقتىڭ جاڭا تەتىكتەرى تۋرالى «اقپاراتتىق- ەسەپكە الۋ ورتالىعى» ا ق باسشىسى جاناسىل وسپانوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى تاڭدا مەديتسينالىق ۇيىمدار ب س ن بويىنشا جۇيەدە اۆتوريزاتسيادان ءوتىپ، وزدەرىنىڭ وندىرىستىك بازاسىن سيفرلاندىرۋدا. ناتيجەسىندە ءۇش دەڭگەيلى سايكەستەندىرۋ جۇيەسى: عيماراتتىڭ، مەديتسينالىق بولىمشەنىڭ QR كودى جانە ەمدەۋشى دارىگەردىڭ جەكە كودى قالىپتاسادى. ناۋقاس تەك قوسىمشانى اشىپ، وسى QR كودتى سكانەرلەپ، كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋى كەرەك.
— كورسەتىلگەن مەديتسينالىق قىزمەت بويىنشا اقپارات كەيىننەن حابارلاما ارقىلى پاتسيەنتتىڭ جەكە كابينەتىنە تۇسەدى. الايدا اقپاراتتار مەديتسينالىق قىزمەت تۋرالى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قىزمەت قۇنى مەن قارجىلاندىرۋ كوزدەرى بويىنشا دا بەرىلەدى. وسىلايشا، ەگەر قىزمەتتى م ءا م س شەڭبەرىندە العانى تۋرالى حابارلاما كەلىپ تۇسسە، ال ناۋقاس قىزمەت اقىسىن ءوز قالتاسىنان تولەگەن جاعدايدا اتالعان قوسىمشادا بىردەن شاعىمدانۋىنا بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى جاناسىل وسپانوۆ.
