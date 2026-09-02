پاتەر مەن كولىك ساتىپ الاردا الدىمەن قانداي قۇجاتتى تەكسەرۋ قاجەت - ساراپشى جاۋابى
الماتى. KAZINFORM - «قازاقستان تۇتىنۋشىلار ۇلتتىق ليگاسى» ر ق ب پرەزيدەنتىنىڭ ورىنباسارى ۆاسيلي رومانوۆسكي مۇلىك بويىنشا مامىلەدە قانداي قۇجاتتارعا نازار اۋدارۋ ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىلجىمايتىن مۇلىك پەن كولىك ساتىپ الاردا تولەم جاساماس بۇرىن قۇجاتتى تەكسەرىپ، ساتۋشىنىڭ ۋادەسىن رەسمي قۇجاتتا بەكىتىپ الۋ قاجەت. تەك اۋىزشا كەلىسىمگە سەنىپ قالۋعا بولمايدى. جىلجىمايتىن مۇلىك پەن كولىك الۋعا قوماقتى قاراجات كەتەتىندىكتەن، قۇجاتتى راسىمدەۋ كەزىندەگى از عانا قاتەلىكتىڭ ءوزى ەداۋىر شىعىنعا الىپ كەلۋى مۇمكىن.
- ادامعا جوسپاردا كورسەتىلگەن پاتەردەن شارتتا جازىلعان ونىڭ سيپاتتاماسى باسقا بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان تەك ساتۋشىنىڭ سوزىنە نەمەسە جارنامالىق ماتەريالدارعا سۇيەنۋگە بولمايدى، مالىمەتتەردى قۇجاتتارمەن سالىستىرۋ قاجەت. ساتۋشىنىڭ بارلىق ماڭىزدى ۋادەلەرى شارتتا جازباشا تۇردە كورسەتىلۋى ءتيىس. ەگەر ولار قۇجاتتا بولماسا، كەيىن ءوز قۇقىعىڭىزدى دالەلدەۋ سىزگە قيىنعا تۇسەدى، - دەدى ۆاسيلي رومانوۆسكي.
ساراپشى پاتەر ساتىپ العان كەزدە مەنشىك قۇقىعىن راستايتىن قۇجاتتى، نىساننىڭ الاڭى مەن جوسپارىن، كەپىلدىڭ، تىيىم سالۋدىڭ، قاماۋعا الۋ مەن ساتۋعا قويىلعان باسقا دا شەكتەۋدىڭ بار-جوعىن تەكسەرىپ الۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، پاتەردىڭ بارلىق ماڭىزدى سيپاتتاماسى - مەكەنجايى، الاڭى، قۇنى، تۇرعىن ءۇيدىڭ جاعدايى، ونى بەرۋ مەرزىمى، سونداي-اق جىلجىمايتىن مۇلىكتى جاڭا مەنشىك يەسىنە بەرگەنگە دەيىن پايدا بولعان بەرەشەكتى وتەۋ بويىنشا ساتۋشىنىڭ مىندەتتەمەسى تىكەلەي شارتتا كورسەتىلۋى ءتيىس.
ول قۇرىلىسى ءالى اياقتالماعان تۇرعىن ءۇي كەشەنىنەن پاتەر الاردا ەرەكشە ساق بولۋعا شاقىردى. مۇندا قۇرىلىستىڭ كەشىگۋى نەمەسە توقتاپ قالۋى، قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ بانكروتقا ۇشىراۋى، سونداي-اق پاتەردىڭ الاڭى، ارلەۋى مەن باسقا تۇستارىنىڭ وزگەرۋى سىندى قاۋىپ بار.
- ەگەر پاتەر ساتىپ الىنعاننان كەيىن ماسەلە انىقتالسا، الدىمەن ونى راستايتىن قۇجاتتاردى جيناۋعا جانە ولارعا اۋىرتپالىقتار تۋرالى مالىمەتتەر، بەرەشەك تۋرالى اقپارات، ەسەپتەگىش كورسەتكىشتەرى، تۇرعىن ءۇيدىڭ قابىلداپ العان كەزدەگى جاعدايىن راستايتىن قۇجاتتار مەن باسقا دا دالەلدەر جاتادى. وسىدان كەيىن ساتۋشىعا بۇزۋشىلىقتى جويۋ، بەرەشەكتى وتەۋ، كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋ نەمەسە شارتتى بۇزۋ سياقتى ناقتى تالاپ كورسەتىلگەن جازباشا نارازىلىق جولدانادى. تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ تۋرالى زاڭنىڭ 42-4-بابىنا سايكەس، ساتۋشى تالاپپەن كەلىسپەگەن جاعدايدا 10 كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە دالەلدى جازباشا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس، - دەدى ول.
اۆتوكولىك بويىنشا مامىلە
كولىكتى اۆتوسالوننان ساتىپ الاردا دا بىرنەشە جايتقا نازار اۋدارۋ قاجەت. قابىلداۋ-تاپسىرۋ اكتىسىنە قول قويماس بۇرىن ساتىپ الۋشى VIN- ءنومىرىن، كولىكتىڭ قاڭقاسىن، ءجۇرىسىن، ىشكى جيىنتىقتالۋىن، قۇجاتتارى مەن سىرتقى زاقىمداردىڭ بار-جوعىن سالىستىرىپ تەكسەرۋى كەرەك. ەگەر اقاۋ تابىلىپ جاتسا، ولاردى اكتىدە جازباشا تۇردە تىركەۋ كەرەك.
- ساتىپ الىنعان كولىكتەر وندىرىستىك اقاۋ انىقتالعان جاعدايدا ديلەرگە اۋىزشا جۇگىنۋمەن شەكتەلۋگە بولمايدى. ساتۋشىعا اۆتوكولىكتىڭ ماركاسى، VIN- ءنومىرى، ءجۇرىس كورسەتكىشى، اقاۋدىڭ انىقتالعان كۇنى، ونىڭ سيپاتتاماسى مەن ساتىپ الۋشىنىڭ ناقتى تالابى كورسەتىلگەن جازباشا نارازىلىق جىبەرۋ قاجەت. شارتتى، سەرۆيستىك كىتاپشانى، دياگنوستيكا ناتيجەلەرىن، فوتوسۋرەتتەر مەن ساتۋشىمەن بولعان بارلىق حات الماسۋدى ساقتاۋ قاجەت. كەيىن داۋ تۋىنداعان جاعدايدا ءدال وسى قۇجاتتار اقاۋدىڭ قاشان پايدا بولعانىن جانە ديلەر ساتىپ الۋشىنىڭ وتىنىشىنە قالاي ارەكەت ەتكەنىن دالەلدەۋگە كومەكتەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشى.
اۆتوكولىك تەحنيكالىق كۇردەلى تاۋار ساناتىنا جاتاتىندىقتان، ەلەۋلى اقاۋ بولعان جاعدايدا عانا ونى اۋىستىرۋ نەمەسە اقشانى قايتارۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى. مۇنداي اقاۋعا: ءجيى قايتالاناتىن بۇزىلۋلار، ۇزاق ۋاقىت جوندەۋدە تۇرۋ، اۆتوكولىكتى پايدالانۋ مۇمكىندىگىنىڭ بولماۋى جانە ت. ب. جاتادى. ۆاسيليي رومانوۆسكييدىڭ ايتۋىنشا، ەلەۋلى اقاۋ بولعان جاعدايدا زاڭ بويىنشا اقشانى قايتارۋ ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە، ال اۆتوكولىكتى اۋىستىرۋ 30 جۇمىس كۇنى ىشىندە جۇرگىزىلۋى ءتيىس.
قولدانىلعان اۆتوكولىكتى جەكە تۇلعادان ساتىپ العان جاعدايدا بولەك ەرەجەلەر قولدانىلادى. ەگەر ساتۋشى قاراپايىم ازامات بولىپ، اۆتوكولىكتەردى كاسىپكەرلىك ماقساتتا ساتۋمەن اينالىسپاسا، «تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭنىڭ نورمالارى مۇنداي مامىلەگە قولدانىلمايدى. سوندىقتان ساتىپ الۋشىنىڭ نەگىزگى قورعانىسى - كولىكتى اقشا بەرمەس بۇرىن مۇقيات تەكسەرۋ.
ەسكە سالايىق، بيىل تۇتىنۋشىلارعا 1,5 ميلليارد تەڭگە قايتارىلدى.