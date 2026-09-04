اتباساردا فۋتبول جارىسى كەزىندە 58 جاستاعى ويىنشى كوز جۇمدى
استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىنىڭ اتباسار قالاسىندا ايماقتىق جارىس كەزىندە 58 جاستاعى فۋتبولشى قايتىس بولدى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 1968 -جىلى تۋعان ەر ادامنىڭ قايتىس بولعانى اتباسار اۋداندىق پوليتسيا بولىمىندە تىركەلگەن. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ولىمگە جۇرەككە قاتىستى اقاۋ سەبەپ بولعان. قازىر تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانادى، - دەپ حابارلادى اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وقيعا كوماندالىق كەزدەسۋ كەزىندە بولعان. ەر ادام سول ۋاقىتتا ءوزىن جايسىز سەزىنگەن. دارىگەرلەر جەدەل كومەك كورسەتكەنىمەن، ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. جارىستى اتباسار قالاسىنىڭ جەرگىلىكتى اكىمدىگى ۇيىمداستىرعان.