اپتانىڭ كينوپرەمەرالارى: قازاقستان كينوتەاترلارىندا نە كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كينواپتانىڭ باستالۋىمەن كورەرمەندەردى قىزىقتى پرەمەرالار كۇتىپ تۇر. الداعى كۇندەرى نازار اۋدارۋعا تۇرارلىق فيلمدەر تۋرالى Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ماتەريالىنان وقىڭىز.
«ىستىق ۇيا»
قازاقستاندىق رەجيسسەر دارحان قاريپوۆتىڭ درامالىق فيلمى.
بىرنەشە جىل كورەيادا جۇمىس ىستەگەن سوڭ، عاليا تۋعان اۋىلىنا ءوز قاراجاتىنا تۇرعىزعان اتا-اناسىنىڭ ۇيىنە ورالادى. جاڭا ۇيگە قونىس تويعا تۋىستارى جينالادى، باستاپقىدا ءبارى ونىڭ ورالۋىنا قۋانىشتى سياقتى كورىنەدى. الايدا ورتاق داستارقان باسىندا اركىمنىڭ ۇيگە دەگەن شىن نيەتى مەن كوزقاراسى بىرتىندەپ اشىلا باستايدى.
اعايىندارى - اباي مەن ەرمەك، كىشى ءسىڭلىسى ءاليا جانە جەزدەسى شالقار ءارقايسىسى ءۇيدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ءوز پىكىرىن ايتا باستايدى. ۋاقىت وتە كەلە جاسىرىن قالعان رەنىشتەر، باسەكەلەستىك، وكپە-ناز بەن بۇرىن ايتىلماعان سىرلار سىرتقا شىعىپ، وتباسى قاتىناسىنداعى شىنايى بولمىستى ايقىن كورسەتەدى.
«اۆاتار: سۋ جولى» (قايتا كورسەتىلىم)
دجەيمس كەمەروننىڭ اڭىزعا اينالعان فيلمىنىڭ جالعاسى - «اۆاتار: سۋ جولى» قايتادان ۇلكەن ەكرانعا ورالدى. فيلم كورەرمەندەردى قايتادان پاندورا عالامشارىنا جەتەلەيدى، مۇندا دجەيك ساللي مەن نەيتيري قازىر وتباسىن تاربيەلەپ وتىر.
ءبىراق ولاردىڭ تىنىش ومىرىنە جاڭا قاۋىپ تونەدى. كەيىپكەرلەر ءۇيىن تاستاپ، پاندورانىڭ مۇحيتتارىن زەرتتەۋگە جانە جاڭا تايپالار مەن سىن-قاتەرلەرمەن بەتپە-بەت كەلۋگە ءماجبۇر بولادى.
فيلم زاماناۋي ۆيزۋالدى ەففەكتىلەردىڭ سوڭعى تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ارقىلى جاسالعان تاماشا سۋاستى الەمىنە قايتا بويلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«كەرەكسىڭ»
قازاقستاندىق دراما. بۇل جاس ەرلى- زايىپتى ادىلەت پەن ايجاننىڭ حيكاياسى.
ولاردىڭ تىنىش ءارى قاراپايىم ءومىرى ءبىر ساتتە استان-كەستەن بولادى. ايجاننان ءتورتىنشى ساتىداعى قاتەرلى ىسىك انىقتالادى، دارىگەرلەر وعان از ۋاقىت قالعانىن ايتادى.
ادىلەتكە بۇكىل وتباسىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن موينىنا الۋىنا تۋرا كەلەدى، ءبىر جارىم جاستاعى نازىك پەن التى جاستاعى يناياعا قامقور بولىپ، ولارعا اكە دە، انا دا بولۋ قاجەت. اۋىر دياگنوزعا قاراماستان، ول سوڭىنا دەيىن كۇرەسۋگە جانە ايجانعا ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك سىيلاۋ ءۇشىن بارىن سالۋعا بەل بۋادى.
«وت ىشىندەگى الەم»
كۇننىڭ جويقىن جارقىلى جەردىڭ شىعىس جارتى شارىن كۇلگە اينالدىرعاننان كەيىن، الەم حاوسقا تۇسەدى.
وسى دۇربەلەڭنىڭ ورتاسىندا قازىنا ىزدەۋشى ومىرىندەگى ەڭ ءقاۋىپتى ۇرلىقتى جۇزەگە اسىرۋعا شەشىم قابىلدايدى. ونىڭ ماقساتى الەمدەگى ەڭ تانىمال تۋىندى، «مونا ليزانى» ۇرلاۋ. بۇل تۋىندى قازىر پلانەتاداعى ەڭ قاۋىپتى جەردە جاسىرىلعان. ءبىراق سونىمەن بىرگە ول الەمدى دە قۇتقارۋعا تىرىسادى ەگەر، وعان بۇل ميسسيانى ورىنداۋ بۇيىرسا.
«باۋىرلار مۇراسى»
ەشقاشان كەزدەسپەگەن ەكى نەمەرە باۋىر عاسىرلار بويى جينالعان وتباسىلىق داۋلار مەن كەلىسپەۋشىلىكتەردىڭ ءتۇيىنىن شەشۋگە ءماجبۇر بولادى.
يرلانديالىق كياران اكەسىنىڭ سوڭعى وسيەتىن ورىنداپ، نيۋ-يوركتەن كەلگەن نەمەرە ءىنىسى بارريدى يرلاندياعا شاقىرادى. كۇندەلىكتى تىرشىلىكتەن شارشاعان بارري بۇل ۇسىنىستى قابىل الادى.
الايدا جىلى قابىلداۋدان كەيىن بارريدىڭ كياراننىڭ اكەسىنەن قالعان مۇرانىڭ جارتىسىنا يە بولعانى بەلگىلى بولادى. بۇل جاڭالىق ولاردىڭ اراسىنداعى قاتىناستى كۇرت شيەلەنىستىرىپ جىبەرەدى.
«توزاق ءۇيى: ىبىلىسكە ءتۇسۋ»
ۆانەسسا تۇسىندە ۇرەيلى ەلەستەردى كورەدى. ولار ونى «اباددون قوناقۇيىنە» - «توزاق ءۇيى» دەگەن اتپەن بەلگىلى قارعىس اتقان جەرگە جەتەلەيدى.
وعان جۋرناليست جولىعىپ، بۇل قوناق ءۇيدىڭ، كارمايكلدار اۋلەتىنىڭ يەلىگىنىڭ جانە ۇزاق جىل بويى بولعان جۇمباق ولىمدەردىڭ اراسىندا بايلانىس بارىن ايتادى.
ۆانەسسا كوپ جىل بۇرىنعى قايعىلى وقيعا ەجەلگى جىن- پەرىنى وياتقانىن بىلەدى. ەندى «توزاق ءۇيى» جاڭا قۇرباندار ىزدەۋدە. ۆانەسسا ءوز ءتۇسى شىندىققا اينالماي تۇرىپ، جىننىڭ قارعىسىن توقتاتۋدىڭ امالىن تابۋى ءتيىس.