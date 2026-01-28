اتا زاڭنىڭ ۇكىمەت تۋرالى ءبولىمى دە وزگەرىسكە ۇشىرايدى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ اتا زاڭعا قانداي وزگەرىستەر ەنگىزۋدى تالاپ ەتەتىنىن باياندادى.
- ءبىر پالاتالى پارلامەنت مودەلىنە كوشۋ اياسىندا قۇرىلتاي دەگەن بولىمگە اۋقىمدى تۇزەتۋلەردىڭ جوباسى دايىندالدى. بولىمنەن قوس پالاتالى پارلامەنتكە جانە بۇل جۇيەدەگى ونىڭ قىزمەتىنە بايلانىستى ەرەجەلەر الىپ تاستالدى. زاڭ شىعارۋ ورگانىنىڭ وكىلەتتىكتەرىنە تەرەڭ تالداۋ جۇرگىزىلدى. قۇرىلتايدىڭ سەسسيالارىنا جانە ونىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋعا قاتىستى باپتاردىڭ ءبارى دەرلىك جاڭاردى. زاڭ شىعارۋ باستاماسىنا يە سۋبەكتىلەردىڭ قاتارى ارتتى. قۇرىلتاي زاڭ قابىلداۋ ارقىلى رەتتەلەتىن اسا ماڭىزدى قوعامدىق قاتىناستاردىڭ تىزبەسى كەڭەيدى، - دەدى ول.
كونستيتۋتسيالىق سوت وكىلى زاڭ جوبالارىن قاراۋ مەن قابىلداۋدىڭ راسىمدەرى دە قايتا پىسىقتالعانىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ لاۋازىمىنا قاتىستى ماسەلەلەر جەكە باپتا رەتتەلدى. كەز كەلگەن ەلدە پارلامەنت پەن ۇكىمەت ءوزارا تىعىز ارەكەتتەسىپ، قىزمەت اتقارادى. سوندىقتان ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا كوشۋ ۇكىمەت بولىمىنە دە بىرقاتار تۇزەتۋ ەنگىزۋدى تالاپ ەتەدى. وسى ورايدا ءبولىمنىڭ دە بىرنەشە بابىنىڭ ەرەجەلەرى ناقتىلانىپ وتىر، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
جالپى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وتىرىسىندا پارتيالار قانداي ۇسىنىس ايتقانىن مىنا سىلتەمە ارقىلى وقۋعا بولادى.