اپتاپ ىستىقتان تۇيەلەر قىرىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - افريكا قۇرلىعىندا اپتاپ ىستىقتان تۇيەلەر قىرىلىپ جاتىر. اسىرەسە سولتۇستىك وڭىرلەردە احۋال كۇردەلى. سىناپ باعاناسى 50 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
ويسىلقارا تۇقىمى ادەتتە شولگە ءتوزىمدى. 40 گرادۋس ىستىققا دەيىن شىداي الادى. الايدا جەرگىلىكتى مالشىلار بيىل جاز ەرەكشە ىستىق ەكەنىن ايتادى. كۇننىڭ ىستىعىنان تۇيەنىڭ اياعىنا جارا قاپتاپ، اڭىزاق جەلدەن كوزدەرى قۇرعاپ كەتەدى، دەيدى شارۋالار.
زەرتتەۋلەرگە قاراعاندا كەيىنگى 2 جىلدا تۇيەنىڭ ءولىم-ءجىتىمى 15 پايىزعا كوبەيگەن. ال جەرگىلىكتى حالىق تۇيە باعىپ كۇنەلتەدى. سولتۇستىك افريكا مەن سومالي تۇبەگىندە الەمدەگى ءبىر وركەشتى تۇيەلەردىڭ %80 مەكەندەيدى.