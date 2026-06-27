اپتاپ ىستىق گەرمانيا ەكونوميكاسىنا قالاي اسەر ەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا 26 -ماۋسىم كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى تاريحي رەكوردقا جەتتى، دەپ حابارلايدى DW.
سااربريۋككەن قالاسىنداعى مەتەوستانسيادا تەرمومەتر 41,3 گرادۋس سەلسييدى كورسەتتى. الايدا مەتەورولوگتاردىڭ بولجامىنشا، بۇل رەكورد ۇزاق ساقتالماۋى مۇمكىن. الداعى دەمالىس كۇندەرى اپتاپ ىستىقتىڭ باسەڭدەۋى ەمەس، كەرىسىنشە كۇشەيۋى كۇتىلىپ وتىر.
اپتاپ ىستىق ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا عانا ەمەس، ەكونوميكاعا دا اسەر ەتە باستادى.
- اۋا تەمپەراتۋراسى 30 گرادۋستان اسقاندا ەڭبەك ونىمدىلىگى ءاربىر قوسىمشا 1 گرادۋس سايىن 3 پايىزعا تومەندەيدى، ال ەلەكتر ەنەرگياسىنا جۇمسالاتىن شىعىن 1,2 پايىزعا ارتادى، - دەيدى Allianz ساقتاندىرۋ كونسەرنىنىڭ ەكونوميكالىق ساياسات جونىندەگى زەرتتەۋشىسى كاتارينا ۋتەرميل.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدا ادامدار باياۋ جۇمىس ىستەيدى، ءجيى قاتەلەسەدى، ال وندىرىستىك جابدىقتار قىزىپ كەتەدى. ولاردى سالقىنداتۋ ءۇشىن قوسىمشا ەلەكتر ەنەرگياسى قاجەت، ال ول قىمباتقا تۇسەدى. سونىمەن قاتار سولتۇستىك ەۋروپا ەلدەرىندەگى عيماراتتار سۋىق قىستا جىلۋدى ساقتاۋعا بەيىمدەلىپ سالىنعاندىقتان، جازداعى ىستىققا توتەپ بەرۋگە قولايسىز.
گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋا تەمپەراتۋراسى 30 گرادۋستان اساتىن كۇندەرى ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعىن راسىمدەۋ جاعدايلارى شامامەن 3,5 پايىزعا كوبەيەدى. ال اپتاپ ىستىق ۇزاققا سوزىلعان كەزدە بۇل كورسەتكىش 6 پايىزعا دەيىن جەتەدى.
Allianz بولجامىنا سايكەس، وسىنداي جاعداي ساقتالسا، 2026- 2030 -جىلدارى گەرمانيا ەكونوميكاسىنىڭ جالپى شىعىنى شامامەن 120 ميلليارد ەۋرونى قۇراۋى مۇمكىن. سونىمەن بىرگە ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 3 پايىزعا تومەندەۋى ىقتيمال.
كليماتتىڭ وزگەرۋىنەن تۋىندايتىن ەكونوميكالىق شىعىن تۇرعىسىنان العاندا گەرمانيا ازىرگە ورتاشا دەڭگەيدە تۇر. ال فرانسيا، يتاليا جانە يسپانيا بۇل سالداردىڭ الدەقايدا اۋىر زاردابىن سەزىنە باستادى. كەرىسىنشە، سولتۇستىك ەۋروپا ەلدەرى ازىرگە كليماتتىڭ جىلىنۋىنان بەلگىلى ءبىر پايدا كورىپ وتىر، ويتكەنى قىستىڭ جۇمساق بولۋى جىلىتۋ شىعىندارىن ازايتادى.
ايتا كەتەيىك، ەۋروپاداعى اپتاپ ىستىق 50 جىل بۇرىن مۇمكىن ەمەس بولعانىن جازدىق.
ال فرانسياداعى اپتاپ ىستىققا بايلانىستى اتوم رەاكتورلارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.