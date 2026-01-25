اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتا ەلىمىزدە ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
اپتا اياعىندا الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى. گۇلميرا سابدەنبەكتى ۇجىمعا قارجى مينيسترلىگىنىڭ اپپارات باسشىسى ەرنار ەرجانوۆ تانىستىردى.
گ. سابدەنبەك ءار جىلدارى باسشىلىق قىزمەت اتقاردى. اتاپ ايتقاندا، ۇلتتىق مەديتسينالىق حولدينگتىڭ ستراتەگيالىق دامۋ دەپارتامەنتىنە جەتەكشىلىك ەتتى. سونىمەن قوسا «ۇلتتىق عىلىمي كارديوحيرۋرگيالىق ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى. كەيىنگى قىزمەتتە ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ساياسات ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ، الەۋمەتتىك ساياسات جانە ورنىقتى دامۋ، مەملەكەتتىك اۋديت، سونداي-اق قارجىلىق باقىلاۋ ماسەلەلەرىمەن اينالىسقانىن اتاپ وتكەن ءجون.
بۇدان بولەك ۇجىمعا باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ايدار مەكەبەكوۆ تانىستىرىلدى. ول قارجى مينيسترلىگى جۇيەسىندە ۇزاق جىل جۇمىس ىستەگەن. ايتالىق، سالىق ينسپەكتورىنان باستاپ مەملەكەتتىك كىرىستەر جانە قارجىلىق باقىلاۋ ورگاندارىنىڭ بولىمشەلەرىندە باسشىلىق قىزمەت اتقارعان. سول سەكىلدى قارجى مونيتورينگى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولعان.
بۇگىنگە دەيىن «قازاقمىس كورپوراتسياسى» ج ش س- دە ۇرلىققا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى دەپارتامەنت ديرەكتورى بولىپ، ەڭبەك ەتكەن.
ال ايدار مەكەبەكوۆ «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» كەاق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى. ول قارجى مينيسترلىگىندە ۇزاق ۋاقىت جۇمىس ىستەگەن. سالىق ينسپەكتورىنان باستاپ مەملەكەتتىك كىرىستەر جانە قارجىلىق باقىلاۋ ورگاندارىندا ءبولىم باسشىسىنا دەيىن كوتەرىلدى. قارجى مينيسترلىگىنىڭ قارجىلىق مونيتورينگ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى. بۇعان دەيىن ول «قازاقمىس كورپوراتسياسى» ج ش س- دا دەپارتامەنت ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.
دينارا جەلدىبايەۆا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. ول 1996 (باكالاۆر) جانە 1998 (ماگيستراتۋرا) جىلدارى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، سونداي-اق رەسەي فەدەراتسياسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ديپلوماتيالىق اكادەمياسىن ءتامامداعان.
حالىقارالىق قاتىناستار سالاسىندا ماگيستر دارەجەسىنە يە. ديپلوماتيالىق قىزمەتىن 1997-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اكىمشىلىك جانە باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ اقپاراتتىق تالداۋ جانە جوسپارلاۋ باسقارماسىندا رەفەرەنت قىزمەتىنەن باستاپ، كەيىن اتتاشە رەتىندە جالعاستىردى.
1999-2000-جىلدارى ق ر س ءى م اكىمشىلىك دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بولىمىندە اتتاشە بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2000-جىلى ق ر س ءى م حالىقارالىق ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىندە ءۇشىنشى حاتشى قىزمەتىن اتقاردى.
2000-2002-جىلدارى ق ر س ءى م ەكونوميكالىق ساياسات دەپارتامەنتىندە ءۇشىنشى جانە ەكىنشى حاتشى لاۋازىمدارىندا بولدى.
2002-جىلى ق ر س ءى م ينۆەستيتسيالار كوميتەتىندە ءبىرىنشى حاتشى بولىپ قىزمەت ەتتى.
2002-2003-جىلدارى ق ر س ءى م حالىقارالىق ەكونوميكالىق قاتىناستار باسقارماسىندا ءبىرىنشى حاتشى، ال 2003-2004-جىلدارى ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ كەڭەسشىسى بولدى.
2004-2006-جىلدارى ق ر س ءى م حالىقارالىق گۋمانيتارلىق جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق باسقارماسىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
2006-2008-جىلدارى قازاقستاننىڭ جاپونياداعى ەلشىلىگىندە كەڭەسشى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2008-2013-جىلدارى ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىندە ق ر شەتەلدىك مەكەمەلەرىنىڭ يميدجدىك جوبالارىن ىسكە اسىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولدى.
2013-2021-جىلدارى ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
2021-2025-جىلدارى قازاقستاننىڭ رەسەيدەگى ەلشىلىگىندە كەڭەسشى بولىپ ەڭبەك ەتتى. ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىنە تاعايىندالعانعا دەيىن 2025-جىلعى قىركۇيەك ايىنان باستاپ ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.
I سىنىپتى كەڭەسشى ديپلوماتيالىق دارەجەگە يە. اعىلشىن جانە يسپان تىلدەرىن مەڭگەرگەن.
س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىلى بولىپ ەرلان جەتىبايەۆ تاعايىندالدى.
ەڭبەك جولىن 2006-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىندە مامان رەتىندە باستاعان.
2009-جىلى ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك اكتيۆتەردى باسقارۋ مەتودولوگياسى، ىشكى قارجىلىق باقىلاۋ جانە بيۋدجەتتىك نەسيەلەندىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ساراپشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2009-2011-جىلدارى ق ر س ءى م اكىمشىلىك جانە باقىلاۋ دەپارتامەنتىندە ءۇشىنشى حاتشى قىزمەتىن اتقاردى.
2011-2017-جىلدارى قازاقستاننىڭ تايلاندتاعى ەلشىلىگىندە ەكىنشى، ءبىرىنشى حاتشى لاۋازىمدارىندا ەڭبەك ەتتى.
2017-جىلى ق ر س ءى م ەكسپو-2017 حاتشىلىعىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى، كەيىن ق ر س ءى م ازيا جانە افريكا دەپارتامەنتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.
2018-2020-جىلدارى «حالىقارالىق جاسىل تەحنولوگيالار جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالار ورتالىعى» ك ە ا ق قامتاماسىز ەتۋ قىزمەتى حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جانە كليماتتىق ينۆەستيتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2020-2023-جىلدارى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىندە كەڭەسشى جانە باسشى، 2023-2025-جىلدار ارالىعىندا ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى بولدى. ق ر س ءى م حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - رەسمي وكىلى بولىپ تاعايىندالعانعا دەيىن 2025-جىلعى ناۋرىز ايىنان باستاپ ق ر س ءى م كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقاردى.
II سىنىپتى كەڭەسشى ديپلوماتيالىق دارەجەگە يە. اعىلشىن جانە تۇرىك تىلدەرىن مەڭگەرگەن.
اقمولا وبلىسى بويىنشا ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولىپ شاراپ ءسادۋاقاسوۆ تاعايىندالدى. ول 1982-جىلى قىزىلوردا وبلىسى، جاڭاقورعان اۋدانى، تالاپ اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن.
تۇران - استانا ۋنيۆەرسيتەتى مەن ش. ۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداپ شىققان. مەملەكەتتىك اۋديتور. قارجى جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنداعى ەڭبەك جولىن 2006-2016-جىلدارى قۇرىلىس سالاسىندا باسشىلىق لاۋازىمداردا باستادى.
2016-جىلى اقمولا وبلىسى بويىنشا ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت دەپارتامەنتىندە مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلار اۋديتى ءبولىمىنىڭ باس مامانى قىزمەتىن اتقاردى. كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى ءماجىلىسى اپپاراتىنىڭ قارجى جانە بيۋدجەت كوميتەتىندە قىزمەتتى قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ ساراپشىسى بولدى. ال 2018-جىلدان 2022-جىلعا دەيىن مەملەكەتتىك ورگاندارىندا باسشىلىق قىزمەتتەردى اتقاردى.
2022-جىلدان باستاپ بۇگىنگى كۇنگە دەيىن اقمولا وبلىسى بويىنشا ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى.
اپتا باسىندا ۆاسيليي سمولين فۋتزالدان قازاقستان U-19 قۇراماسىنىڭ اعا باپكەرى بولىپ تاعايىندالدى.
35 جاستاعى باپكەردىڭ ەڭبەك جولى «ايات» (رۋدنىي) كلۋبىمەن تىعىز بايلانىستى. ونىڭ جەتەكشىلىگىمەن كوماندا فۋتزالدان ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنا شىعىپ، قازاقستان چەمپيوناتىندا كۇمىس جانە قولا جۇلدەسىن جەڭىپ العان.
ونىڭ شاكىرتتەرى U-15 ،U-17 جانە U-19 جاس ساناتتارىندا ەل چەمپيونى اتاندى. 2017-جىلى U-19 كومانداسى ءبىرىنشى ورىن السا، 2018-جىلى U-12 قۇراماسى ەل چەمپيونى بولدى. ال 2019 جانە 2020-جىلدارى U-13 پەن U-14 جاس ساناتتارى كۇمىس جۇلدەگە قول جەتكىزىپ، 2022-جىلى وسى ناتيجەنى U-15 كومانداسى قايتالادى.
2025-جىلى ۆاسيلي سمولين فۋتزالدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابىندا دا قىزمەت اتقارعان.