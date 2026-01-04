اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە وسى اپتا ىشىندە ءبىرقاتار كادرلىق تاعايىنداۋ مەن قىزمەتتىك وزگەرىس بولدى.
اتاپ ايتقاندا، ۇكىمەتتىڭ قاۋلىسىمەن جايىق سەرىكقالي ۇلى شاراباسوۆ ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
جايىق شاراباسوۆ 1980 -جىلى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ورال قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. م. وتەمىسوۆ اتىنداعى باتىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن جانە ۋوريك ۋنيۆەرسيتەتىن ( ۇلى بريتانيا) بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2003 -جىلى جەكە قۇرىلىمدا باستاعان.
2004- 2006 -جىلدارى - باتىس قازاقستان وبلىسى ىشكى ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ ءارتۇرلى بولىمدەرىندە باس ماماننىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، باس مامان لاۋازىمدارىن اتقاردى.
2006 -جىلدان 2010 -جىلعا دەيىن - ق ر ادىلەت مينيسترلىگى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ تالداۋ جانە اقپاراتتىق- ناسيحاتتاۋ جۇمىسى ءبولىمىنىڭ باس مامانىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى، باس مامانى.
2010- 2012 -جىلدارى ءدىن ىستەرى كوميتەتى، ءدىني بىرلەستىكتەرمەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ 1-ساناتتاعى ساراپشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2012 -جىلى - ق ر ءدىن ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءدىني بىرلەستىكتەرمەن بايلانىس باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى.
2012- 2013 -جىلدارى - ق ر ەكونوميكالىق دامۋ جانە ساۋدا مينيسترلىگىندە، كەيىنىرەك ق ر ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ مينيسترلىگىندە باس ساراپشى.
2013- 2014 -جىلدارى - ق ر وڭىرلىك دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك، موبيليزاتسيالىق جۇمىس جانە ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى.
2014- 2016 -جىلدارى - ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق، تالداۋ جانە وڭىرلەردى باعالاۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
2016- 2017 -جىلدارى - ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى وڭىرلىك ساياسات، تالداۋ جانە وڭىرلەردى باعالاۋ دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، كەيىن ديرەكتورى.
2017- 2019 -جىلدارى - پاۆلودار وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
2019 -جىلى ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
2019- 2023 -جىلدارى - ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق مونيتورينگ ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2023 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق ساياسات ءبولىمى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.
سونىمەن قاتار قالا اكىمىنىڭ وكىمىمەن ازامات بۇحارباي ۇلى پارمانوۆ شىمكەنت قالالىق جاستار ساياساتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىنە كىرىستى.
ازامات بۇحارباي ۇلى 1991 -جىلعى 29 ماۋسىمدا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى، قازىعۇرت اۋدانى، تۇربات اۋىلىندا تۋعان، ءبىلىمى جوعارى. قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن، قازتۇتىنۋوداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. ماماندىعى بويىنشا بىلىكتىلىگى - ەسەپ جانە اۋديت، قۇقىقتانۋ.
ەڭبەك جولىن 2014 -جىلى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى، ءۋاليحانوۆ اۋداندىق مەملەكەتتىك كىرىستەر باسقارماسى سالىق تولەۋشىلەرمەن جۇمىس جانە ءوندىرىپ الۋ ءبولىمىنىڭ باس مامانى لاۋازىمىنان باستاعان.
2014-2016 ج ج سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى جانە استانا قالاسىندا مەملەكەتتىك كىرىستەر باسقارماسىندا جاۋاپتى قىزمەتتەر اتقاردى.
2016-2017 ج ج - شىمكەنت قالاسى ەڭبەكشى اۋدانى اكىمى اپپاراتىنىڭ حالىقپەن جۇمىس جۇرگىزۋ ءبولىمىنىڭ باس مامانى.
2017-2018 ج ج - شىمكەنت قالالىق اكىمى اپپاراتى ۇيىمداستىرۋ- ينسپەكتورلىق ءبولىمنىڭ باس ينسپەكتورى.
2018-2020 ج ج - شىمكەنت قالاسى قاراتاۋ اۋدانى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى.
2020-2025 ج ج - شىمكەنت قالاسى قاراتاۋ اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
2025 -جىلدىڭ 1-اقپانىنان بۇگىنگى كۇنگە دەيىن شىمكەنت قالاسى ەڭبەكشى اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىندا قىزمەت اتقارىپ كەلدى.
الماتى ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا الماتى قالاسى بويىنشا تەكسەرۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ ارداق بايىمبەتوۆ سايلاندى.
ول 2001 -جىل كوكشەتاۋ ەكونوميكا جانە مەنەدجمەنت ينستيتۋتى، 2013 -جىلى ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان.
ءار جىلدارى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىن باقىلاۋ جونىندەگى ەسەپ كوميتەتىنىڭ مەملەكەتتىك اۋديت ءبولىمىنىڭ باس ساراپشىسى - مەملەكەتتىك اۋديتورى،
مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە الەۋمەتتىك سالا اۋديتى ءبولىمىنىڭ ادامي كاپيتالدى دامىتۋ ءاۋديتى سەكتورىنىڭ باس كونسۋلتانتى - مەملەكەتتىك اۋديتورى، الەۋمەتتىك سالا جانە قۇقىقتىق ءتارتىپ ءاۋديتى ءبولىمىنىڭ ادامي كاپيتالدى دامىتۋ ءاۋديتى سەكتورىنىڭ باس كونسۋلتانتى - مەملەكەتتىك اۋديتورى جانە وزگە دە قىزمەتتەردى اتقارعان.
سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «ماتەريالدىق- تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسى» مەملەكەتتىك مەكەمەسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ ىشكى اۋديت دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى - مەملەكەتتىك اۋديتور بولدى.
ءوڭىر اكىمىنىڭ وكىمىمەن اتىراۋ وبلىسى تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىنە ەربولات وماروۆ كىرىستى.
ەربولات وماروۆ 1982 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى.
ەڭبەك جولىن 2001 -جىلى سوت ورگاندارىندا جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتە زاڭگەر بولىپ باستاعان. ءار جىلدارى اتىراۋ وبلىسى تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى جانە باسشىسى، ماقات اۋدانىنىڭ اكىمى، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى، اتىراۋ قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن اعا ادىلەت كەڭەسشىسى عالىمجان اۋباكىروۆ پەتروپاۆل قالاسىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ع. اۋباكىروۆ 1976 -جىلى تۋعان. پروكۋراتۋرا ورگاندارىنداعى قىزمەتىن 2002 -جىلى باستاعان. ءار جىلدارى قىزىلجار، ءۋاليحانوۆ، ەسىل جانە تايىنشا اۋداندارىنىڭ پروكۋرورى قىزمەتىن اتقاردى.
زاڭدىلىقتى جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇرمەتتى قىزمەتكەرى توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالعان.
سونداي- اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن اعا ادىلەت كەڭەسشىسى الەكساندر تريكاچيەۆ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ا. تريكاچيەۆ 2000 -جىلدان باستاپ پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. ءار جىلدارى پەتروپاۆل قالاسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى، پروكۋرورى، عابيت مۇسىرەپوۆ اتىنداعى اۋداننىڭ جانە ماعجان جۇمابايەۆ اۋدانىنىڭ پروكۋرورى قىزمەتتەرىن اتقارعان.
2023 -جىلدان سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
ال بۇعان دەيىن پەتروپاۆل پروكۋرورى بولعان ادىلەت كەڭەسشىسى تىنىبەك ساپاروۆ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ت. ساپاروۆ 2009 -جىلدان باستاپ پروكۋراتۋرا ورگاندارى جۇيەسىندە ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.
سونداي- اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن ادىلەت كەڭەسشىسى مەدەت قافيزوۆ تايىنشا اۋدانىنىڭ پروكۋرورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
م. ق. قافيزوۆ پروكۋراتۋرا ورگاندارى جۇيەسىندە 2015 -جىلدان باستاپ ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىندە تۇر.
ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا نۇرتاس كارىپبايەۆ تاعايىندالدى.
نۇرتاس عالىم ۇلى 1986 -جىلى تۋعان.
ە. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە «مەملەكەتتىك جانە جەرگىلىكتى باسقارۋ» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان.
«بولاشاق» باعدارلاماسىن ۇلى بريتانياداعى شەففيلد ۋنيۆەرسيتەتىندە «باسقارۋ جانە مەملەكەتتىك ساياسات» ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىمەن اياقتاعان.
ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىندا «بيزنەس جانە باسقارۋ» ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان.
ەڭبەك جولىن قاراعاندى وبلىسىنىڭ ەكونوميكا باسقارماسىندا باس مامان بولىپ باستاعان.
2011 - 2013 -جىلدارى قاراعاندى وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باس مامانى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە كاسىپكەرلىك باسقارمالارىندا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقارعان.
2022-2024 -جىلدارى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى.
2024 -جىلدان بۇگىنگى كۇنگە دەيىن سول كوميتەتتىڭ ءتوراعاسى بولىپ قىزمەت اتقاردى.
ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رەتىندە ەكونوميكا، قارجى، كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ، جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار، دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارمالارىنا جەتەكشىلىك ەتەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن، مەريتوكراتيا قاعيداتىمەن تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا قايىپبەك قانات ءابدىرازاق ۇلى تاعايىندالدى.
قايىپبەك قانات 1984 -جىلى تۇركىستان وبلىسى تولەبي اۋدانىندا تۋعان. ءبىلىمى - جوعارى. ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى قازاق ەكونوميكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 2005 -جىلى شىمكەنت قالاسىنداعى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ كوشىرۋ-كوبەيتۋ تەحنيكالار ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ باستاعان.
2005-2009 -جىلدارى وسى دەپارتامەنتتىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستار ءبولىمىنىڭ باس مامانىنىڭ م. ا. , سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستار ءبولىمىنىڭ باس مامانى، سونداي-اق اتالعان دەپارتامەنتتىڭ جيىنتىق-ساراپتامالىق ءبولىمىنىڭ باس مامانى بولعان.
2009-2013 -جىلدارى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىنىڭ اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ءبولىمىنىڭ باسشىسى، اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىن اتقارعان.
2013-2018 -جىلدارى وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.
2018-2019 -جىلدارى تۇركىستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، 2019-2020 -جىلى تۇركىستان وبلىسىنىڭ ستراتەگيا جانە ەكونوميكالىق دامۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، 2020-2021 -جىلدارى شىمكەنت قالاسى قۇرىلىس باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولعان.
2021 -جىلدان بەرى تۇركىستان وبلىسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسى باسشىسى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى.
قايىپبەك قانات وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى رەتىندە كاسىپكەرلىك جانە ساۋدا، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ، قارجى جانە مەملەكەتتىك اكتيۆتەر، ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارمالارىنىڭ جۇمىستارىنا جەتەكشىلىك ەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن اپتادا ىشىندە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىندە كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس، جەرگىلىكتى جانە ورتالىق اتقارۋشى ورگانداردا دا جاڭا تاعايىنداۋلار بولدى.