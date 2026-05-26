اتا-انالار بالانىڭ بوس ۋاقىتىن قالاي وتكىزەتىنىنەن حاباردار بولۋى كەرەك - پرەمەر-مينيستر
استانا. KAZINFORM - وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى ۋاقىتشا جۇمىسپەن قامتۋ جونىندە شارالار قابىلدانۋى كەرەك. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
سونداي-اق بالالاردىڭ جولدا جاراقات الۋىنىڭ پروفيلاكتيكاسىن كۇشەيتۋ قاجەت. جاز كەزىندە موپەد، سكۋتەر، ۆەلوسيپەد جۇرگىزەتىن كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ قاتىسۋىمەن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى ارتادى.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن اكىمدىكتەر اتا-انالارمەن جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىمەن بىرگە جۇيەلى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى قولعا السىن. بالالاردى، ونىڭ ىشىندە سپورتتىق كوماندالار مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردى ۇيىمداسقان تۇردە تاسىمالداۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك. جولعا شىققان كەز كەلگەن ۋاقىتتا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاپ، جاۋاپتى قىزمەتتەر مىندەتتى تۇردە بىرگە الىپ جۇرۋگە ءتيىس. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرگە ىشكى بالالار تۋريزمىنىڭ قولجەتىمدى بولۋىن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مادەنيەت مينيسترلىگى جازعى دەمالىس كەزىندە بالالاردىڭ مۋزەيلەرگە، تەاترلارعا، كىتاپحانالارعا، مادەني ورتالىقتار مەن ۇلتتىق ساياباقتارعا تەگىن بارۋ باعدارلامالارىن كەڭەيتۋى كەرەك.
- ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرگە وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى ۋاقىتشا جۇمىسپەن قامتۋ جونىندە شارالار قابىلداۋعا ءتيىس، بۇل رەتتە بارلىق ەڭبەك قۇقىقتارى مەن قاۋىپسىزدىك نورمالارىن ساقتاۋ كەرەك. بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ «جارمەڭكەلەرىن» جانە جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ باسقا دا نىساندارىن ۇيىمداستىرۋ قاجەت. كوپبالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان، سونداي-اق اۋىلدىق جەرلەردەگى بالالاردىڭ دەمالىسى مەن ولاردى ساۋىقتىرۋ شارالارىن ۇيىمداستىرۋعا باسىمدىق بەرىلۋگە ءتيىس. بالانىڭ ومىرىندەگى ەڭ ماڭىزدى قۇندىلىق - ول ونىڭ وتباسى. اتا-انالار بالانىڭ ومىرىنە بەي-جاي قاراماي، ارالاساتىن ورتاسىن، قىزىعۋشىلىعى مەن بوس ۋاقىتىن قالاي وتكىزەتىنىنەن حاباردار بولۋى كەرەك. مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، وتباسىندا اتا-اناسىنىڭ مەيىرىمىنە بولەنىپ، ءداستۇرىمىزدى ءبىلىپ، ەڭ جاقىن جانداردان ونەگە الىپ وسكەن بالا ءوز بويىنا ادالدىق، ەڭبەكقورلىق جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك قاسيەتتەرىن سىڭىرگەن جەكە تۇلعا رەتىندە قالىپتاسادى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.