اتا-انا مۇگەدەك بالاسىنا جاردەماقى الۋى ءۇشىن نەنى ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مۇگەدەكتىگى بار بالالارعا جاردەماقىنىڭ قالاي تاعايىندالاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- الدىمەن بالاعا مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك ساراپتاما ناتيجەسى بويىنشا مۇگەدەكتىك بەلگىلەنەدى. سودان كەيىن اتا-اناعا نەمەسە زاڭدى وكىلىنە جاردەماقىلاردى راسىمدەۋ تۋرالى س م س- حابارلاما كەلەدى. كەلىسىم بەرىلگەن جاعدايدا جاردەماقىلاردى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بارماي-اق راسىمدەۋگە بولادى، - دەدى ەڭبەك ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى فاريدا ساعىندىق ۆەدومستۆونىڭ Telegram-ارناسىندا جاريالانعان بەينەماتەريالدا.
ونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل رەتتە 2 ءتۇرلى جاردەماقى تاعايىندالادى. ءبىرىنشىسى - بالاعا مۇگەدەكتىگى بويىنشا مەملەكەتتىك جاردەماقى. ەكىنشىسى - مۇگەدەكتىگى بار بالانى تاربيەلەپ وتىرعان ادامعا بەرىلەتىن جاردەماقى. ەگەر س م س- حابارلاما كەلمەسە نەمەسە كەلىسىم راستالماسا ءوتىنىشتى eGov پورتالى ارقىلى نەمەسە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا جۇگىنۋ ارقىلى بەرۋگە بولادى.
- مۇگەدەكتىگى بار بالاعا 18 جاسقا دەيىن كۇتىم جاساۋ كەزەڭى ەڭبەك وتىلىنە ەسەپتەلەدى. دەمەك، بالاعا كۇتىم جاساۋعا ارنالعان ۋاقىت جوعالمايدى جانە زەينەتاقى تاعايىنداۋ كەزىندە ەسكەرىلەدى. كەيىن بۇل ەڭبەك ءوتىلى بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ مولشەرىن ەسەپتەۋ كەزىندە قاراستىرىلادى. سونىمەن قاتار مۇگەدەكتىگى بار بالانى تاربيەلەۋمەن بايلانىستى جاردەماقى جۇمىس ىستەمەسە ول ءۇشىن مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا جارنالاردى مەملەكەت تولەيدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءبىرىنشى توپتاعى، قوزعالىسى قيىندىقتارى بار مۇگەدەكتىگى بار تۇلعالارعا جەكە كومەكشى قىزمەتىن كورسەتۋ ەرەجەلەرىنە تۇزەتۋلەر ازىرلەگەن ەدى.