اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ جانە اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋ كەزىندەگى قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋ ماقساتىندا سالانى سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى ا ش م.
ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، وتاندىق جانە يمپورتتىق اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋعا بەرىلەتىن سۋبسيديالار نورماتيۆتەرى قولدانىستاعى مولشەردەن 75 پايىزعا ارتتىرىلدى.
قۇجات 2025 -جىلعى 20 - قاراشادا № 37444 تىركەۋ نومىرىمەن ق ر ادىلەت مينيسترلىگىندە تىركەلدى.
نورماتيۆتىك قۇقىقتىق ا ك ت 2025 -جىلعى 24-قاراشادا ق ر نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ ەتالوندىق باقىلاۋ بانكىنىڭ سايتىندا ەلەكتروندىق تۇردە جاريالانىپ، 2025 -جىلعى 5 -جەلتوقساننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان «يگىلىك» باعدارلاماسى باستالاتىنى حابارلانعان بولاتىن.