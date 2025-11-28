ق ز
    17:28, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنا وزگەرىس ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ جانە اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋ كەزىندەگى قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋ ماقساتىندا سالانى سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى ا ش م.

    Фото: АШМ

    ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، وتاندىق جانە يمپورتتىق اسىل تۇقىمدى مال ساتىپ الۋعا بەرىلەتىن سۋبسيديالار نورماتيۆتەرى قولدانىستاعى مولشەردەن 75 پايىزعا ارتتىرىلدى.

    قۇجات 2025 -جىلعى 20 - قاراشادا № 37444 تىركەۋ نومىرىمەن ق ر ادىلەت مينيسترلىگىندە تىركەلدى.

    نورماتيۆتىك قۇقىقتىق ا ك ت 2025 -جىلعى 24-قاراشادا ق ر نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ ەتالوندىق باقىلاۋ بانكىنىڭ سايتىندا ەلەكتروندىق تۇردە جاريالانىپ، 2025 -جىلعى 5 -جەلتوقساننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اسىل تۇقىمدى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان «يگىلىك» باعدارلاماسى باستالاتىنى حابارلانعان بولاتىن.

